Я офіцер, – Тімур Мірошниченко розповів про повістку та похід до військкомату

Український ведучий Тімур Мірошниченко часто отримує запитання від прихильників про те, чи зміг би взяти зброю у руки. Він розповів про повістку й похід до військкомату.

Ведучий і шоумен Тімур Мірошниченко отримував повістку, про що розповідав раніше. В інтерв'ю 24 Каналу він поділився, що є військовозобов'язаним.

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Тімур Мірошниченко про повістку та військкомат

Телеведучий розповів, що навчався на військовій кафедрі. Він приходив до військкомату напередодні повномасштабного вторгнення та вже у час війни.

Я військовозобов'язаний, офіцер, проходив військову кафедру в університеті. Це абсолютно нормальний процес – раз на декілька років ти мусиш приходити у військкомат. У 2006 році я склав присягу на вірність українському народові. Відтоді ходжу до військкомату. Так збіглося, що я був там у 2016 чи 2017 році, у 2021 і тепер знову запросили, щоб перевірити всі документи. Я сходив, зробив це, – поділився Тімур Мірошниченко.

Шоумен додав, що думає про те, що може стати на захист країни на військовому фронті: "Всяке може бути. Звісно, що казати, що цього ніколи не станеться, я не можу. Бо ми всі не знаємо, що буде завтра. Все може бути".