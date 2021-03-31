Тімур Мірошниченко спростував заяву Аласанії про відхід з Євробачення

Український телеведучий Тімур Мірошниченко відреагував на новину про звільнення з компанії "Суспільного", яка займається організацією Євробачення. Він і справді звільнився, щоправда, просто перейшов на інші умови роботи, аби працювати за сумісництвом.

Мірошниченко коментуватиме Євробачення

Мірошниченко також заявив, що не буде ведучим на "Слов'янському базарі" в Білорусі влітку 2021 року. Емоційний допис про реакцію на слова Зураба Аласанії – голови Національної телерадіокомпанії України – Тімур залишив у своєму профілі в мережі.

До теми Тімур Мірошниченко більше не буде коментатором Євробачення

Я не їду на "Слов'янський базар". Я продовжую коментувати Євробачення! Це два чітких факти, з якими я спокійно жив весь день, поки журналісти деяких сумнівних видань і соцмережі не "відправили мене цьогоріч на захід Лукашенка" і не "звільнили з "Суспільного" за співпрацю з диктатором". Трохи правди і абсолютна брехня в сумі дають вибухову суміш,

– заявив Мірошниченко.

Він пояснив, що з 31 березня і справді не буде співробітником "Суспільного", але заяву він написав ще 2 тижні тому, а не 30 березня, як це заявив Аласанія у виданні MediaSapiens. Ведучий додав, що був працівником компанії лише двічі на рік – у травні, коли коментує пісенний конкурс Євробачення, та у листопаді, коли коментує дитячий конкурс. Відтак, він перейшов з основного місця роботи на роботу за сумісництвом.

"Тож я продовжую бути голосом конкурсу і для "Суспільного", і для мільйонів українців", – зазначив Мірошниченко.

Мірошниченко про "Слов'янський базар"

Він також спростував заяву, що буде ведучим "Слов'янського баразу" у Білорусі, який фінансується бюджетом Росії та Білорусі. Незважаючи на те, що його участь в фестивалі досі розміщена на сайті фестивалю у списку заявлених гостей, Тімур заперечив свою причетність до події.

"Слов'янський базар". Я дійсно понад 10 років був ведучим цього заходу від України. Усі ці роки це була історія про музику. Аж до цього року, коли ситуація у Білорусі напружилися настільки, що навряд пісенний фестиваль може залишитись осторонь політики. Я не їду до Вітебська і повідомив про це організаторів,

– додав Тімур.



Тімур Мірошниченко досі перебуває у списках ведучих "Слов'янського базару" в Білорусі / Скриншот із сайту події

У дописі чоловік також звернувся до Зураба Аласанії, зазначивши, що його коментар щонайменше здивував.

Варто додати, що серед українських зірок на "Слов'янському базарі" виступатимуть Олег Винник, Ірина Білик, Таїсія Повалій та MARUV.