Став на облік до війни, – Тимур Мірошниченко зізнався, чи отримував повістку

Український ведучий Тимур Мірошниченко розповів, як реагує на критику стосовно того, що він не воює на фронті. Шоумен зізнався, чи приходила йому повістка.

Ведучий Тимур Мірошниченко став гостем подкасту з Олегом Борисовим. Вони обговорили хейтерські коментарі, які часто отримують від людей у соціальних мережах.

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Чи отримував Тимур Мірошниченко повістку

Олег Борисов запитав, як ведучий реагує на запитання про те, чому він не перебуває на фронті. На що шоумен відповів, що був у військкоматі та отримував повістку.

На початку війни я казав, що у кожного свій фронт, а зараз таку відповідь не сприймають. Чесно кажучи, я не знаю, як відповісти на це питання. Повістка мені приходила. Я був у військкоматі за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну, став на облік і все,

– розповів Тимур Мірошниченко.

"З одного боку, я не кращий і не гірший, ніж всі. А з іншого, війна – це механізм і без певних частин він не працюватиме. Тому поки у мене є можливість збирати гроші, привертати міжнародну увагу, я буду це робити".

Тимур Мірошниченко додав, що відвідує благодійні заходи, проводить їх, також буває на благодійних концертах. "Робота є, але оплачуваної мало. У 2022-му році я провів близько 100 благодійних заходів, на яких, звісно, не заробляв гроші, але мав можливість збирати для ЗСУ, для переселенців, для дітей, для будь-чого".

На всіх заходах, де я був ведучим, це і масштабні марафони всесвітні, і невеликі заходи, ми зібрали понад 300 млн грн. Це на все. Плюс, дружина підрахувала, що ми власними сімейними проєктами, типу марафонів, інтелектуальних ігор онлайн, інших акцій, ми зібрали 2 мільйони гривень,

– зауважив Тимур.

Про концерти для військових

, що про повістку до військкомату зізнавався український актор Тарас Цимбалюк . Він розповідав, що це було для нього "відром холодної води". Наразі Тарас пройшов медогляд та очікує, викличуть його або ні. Сам він на передову не рветься, бо вважає себе кориснішим у тилу.

Тимур Мірошниченко також згадав, що проводить концерти для військових. Так він відчуває себе потрібним і робить все, щоб підтримати військових матеріально та морально.

"Зі 100 минулорічних заходів, більшість ми провели для військових. Ми їдемо до них, це можуть бути і окопи, і зруйнований палац культури, ліс або інше місце. Пам'ятаю перший такий концерт – це був початок або середина квітня, ми поїхали до хлопців на позиціях в Київській області, туди, ближче до картоплі. Я тоді дуже переживав, адже розумів, що люди другий місяць воюють, саме воюють – як з ними спілкуватися, як поводитись?"

Але в результаті все пройшло круто! Ми, артисти, мабуть, зарядилися ще більше, ніж хлопці. Хоча потім ще три дні розривався дірект від дружин цих хлопців, які дякували нам,

– згадав Мірошниченко.



Тимур Мірошниченко / Фото з інстаграму Тимура Мірошниченка