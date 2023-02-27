Ведущий Тимур Мирошниченко стал гостем подкаста с Олегом Борисовым. Они обсудили хейтерские комментарии, часто получаемые от людей в социальных сетях.

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Получал ли Тимур Мирошниченко повестку

Олег Борисов спросил, как ведущий реагирует на вопрос, почему он не находится на фронте. На что шоумен ответил, что был в военкомате и получал повестку.

В начале войны я говорил, что у каждого свой фронт, а сейчас такой ответ не воспринимают. Честно говоря, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Повестка мне приходила. Я был в военкомате за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину, стал на учет и все,

– рассказал Тимур Мирошниченко.

"С одной стороны, я не лучше и не хуже всех. А с другой, война – это механизм и без определенных частей он не будет работать. Поэтому пока у меня есть возможность собирать деньги, привлекать международное внимание, я буду это делать".

Тимур Мирошниченко добавил, что посещает благотворительные мероприятия, проводит их, также бывает на благотворительных концертах. "Работа есть, но оплачиваемой мало. В 2022 году я провел около 100 благотворительных мероприятий, на которых, конечно, не зарабатывал деньги, но имел возможность собирать для ВСУ, для переселенцев, для детей, для чего-либо".

На всех мероприятиях, где я был ведущим, это и масштабные всемирные марафоны, и небольшие мероприятия, мы собрали более 300 млн грн. Это на все. Плюс жена подсчитала, что мы собственными семейными проектами, типа марафонов, интеллектуальных игр онлайн, других акций, мы собрали 2 миллиона гривен,

– заметил Тимур.

Напомним, что о повестке в военкомат признавался украинский актер Тарас Цымбалюк. Он рассказывал, что это было для него "ведром холодной воды". Тарас прошел медосмотр и ожидает, вызовут его или нет. Сам он на передовую не рвется, потому что считает себя более полезным в тылу.

О концертах для военных

Тимур Мирошниченко также упомянул, что проводит концерты для военных. Так он чувствует себя нужным и делает все, чтобы поддержать военных материально и нравственно.

"Из 100 прошлогодних мероприятий, большинство мы провели для военных. Мы едем к ним, это могут быть и окопы, и разрушенный дворец культуры, лес или другое место. Помню первый такой концерт – это было начало или середина апреля, мы поехали в ребят на позициях в Киевской области, туда, ближе к картофелю. Я тогда очень переживал, ведь понимал, что люди второй месяц воюют, именно воюют – как с ними общаться, как обращаться?"

Но в результате все прошло круто! Мы, артисты, должно быть, зарядились еще больше, чем ребята. Хотя потом еще три дня разрывался директ от жен этих парней, которые благодарили нас,

– вспомнил Мирошниченко.



Тимур Мирошниченко / Фото из инстаграма Тимура Мирошниченко