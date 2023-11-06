Це було просто існування, – Тімур Мірошниченко пригадав найдовшу розлуку з дружиною
Джерело:Аліна Шаманська
Український ведучий Тімур Мірошниченко вже 5 років живе у шлюбі з дружиною Інною. Виявляється, за цей час пара лише раз розлучалася надовго. Тоді вони провели окремо майже три місяці.
Це сталося на початку повномасштабного вторгнення. Інна Мірошниченко з дітьми виїхала за кордон і повернулася до України наприкінці травня 2022 року.
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Мірошниченко розповів про розлуку з дружиною
Інна Мірошниченко зізналася в інтерв'ю, що цей період був важким морально. Вона не могла дочекатися, коли знову буде в Україні.
Тімур пригадав, що 1 квітня, коли ЗСУ вибили окупантів з Київської області, Інна вже була готова їхати додому. Потім було Євробачення, тож Мірошниченка постійно не було вдома. Інна наважилася повернутися до України після конкурсу.
Цей проміжок часу, скільки я був без дружини і дітей, був просто "перебуванням", існуванням, а не життям… Було погано, бо в тебе було все і в один момент воно зникло… Якась просто порожнеча,
– пригадав Тімур.
За його словами, трохи допомагало відволікатися те, що у нього тоді було багато благодійних заходів та концертів для військових.
На питання журналістки, чи виникала в Інни колись думка про розлучення, вона відповіла, що ні.
Такого ніколи не було. В першу чергу через повагу до свого вибору. І величезний плюс у цьому – Тимур вміє вирішувати будь-який конфлікт. Щоб не сталося, він ніколи в житті на мене не кричав, не принижував,
– розповіла дружина Мірошниченко.
Дивіться інтерв'ю з Інною та Тимуром Мірошниченками: відео
Як складалися стосунки Тімура Мірошниченко з Інною
- До Інни у Тімура не було серйозних стосунків, тож вона – його перша і єдина. Їхня перша зустріч відбулася на корпоративі юридичної компанії, в якій вона працювала.
- Мірошниченко не приховує, що Інна йому сподобалася одразу. Вона була зіркою вечора.
- "Потім я знайшов її в соцмережах і "підморгнув", але вона не відповіла, морозилася… Минуло два з половиною роки, і я побачив від неї повідомлення", – розповідав Тімур.
- Після цього пара почала спілкування у соцмережах, а за кілька днів вони зустрілися. Перше побачення пройшло в ресторані, а на друге ведучий повіз її на заправку з азіатською їжею.
- За кілька тижнів вони з'їхалися. Пропозицію Тімур зробив у день народження Інни 9 жовтня під час відпочинку в Барселоні.