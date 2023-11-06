Це було просто існування, – Тімур Мірошниченко пригадав найдовшу розлуку з дружиною

Український ведучий Тімур Мірошниченко вже 5 років живе у шлюбі з дружиною Інною. Виявляється, за цей час пара лише раз розлучалася надовго. Тоді вони провели окремо майже три місяці.

Це сталося на початку повномасштабного вторгнення. Інна Мірошниченко з дітьми виїхала за кордон і повернулася до України наприкінці травня 2022 року.

Цікаво Це підрив довіри, – Інна Мірошниченко чесно сказала, чи зможе пробачити зраду чоловікові

Мірошниченко розповів про розлуку з дружиною

Інна Мірошниченко зізналася в інтерв'ю, що цей період був важким морально. Вона не могла дочекатися, коли знову буде в Україні.

Тімур пригадав, що 1 квітня, коли ЗСУ вибили окупантів з Київської області, Інна вже була готова їхати додому. Потім було Євробачення, тож Мірошниченка постійно не було вдома. Інна наважилася повернутися до України після конкурсу.

Цей проміжок часу, скільки я був без дружини і дітей, був просто "перебуванням", існуванням, а не життям… Було погано, бо в тебе було все і в один момент воно зникло… Якась просто порожнеча,

– пригадав Тімур.

За його словами, трохи допомагало відволікатися те, що у нього тоді було багато благодійних заходів та концертів для військових.

На питання журналістки, чи виникала в Інни колись думка про розлучення, вона відповіла, що ні.

Такого ніколи не було. В першу чергу через повагу до свого вибору. І величезний плюс у цьому – Тимур вміє вирішувати будь-який конфлікт. Щоб не сталося, він ніколи в житті на мене не кричав, не принижував,

– розповіла дружина Мірошниченко.

Дивіться інтерв'ю з Інною та Тимуром Мірошниченками: відео

Як складалися стосунки Тімура Мірошниченко з Інною