Это произошло в начале полномасштабного вторжения. Инна Мирошниченко с детьми уехала за границу и вернулась в Украину в конце мая 2022 года.

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Инна Мирошниченко призналась в интервью, что этот период был тяжелым морально. Она не могла дождаться, когда снова будет в Украине.

Тимур вспомнил, что 1 апреля, когда ВСУ выбили окупантов из Киевской области, Инна уже была готова ехать домой. Потом было Евровидение, поэтому Мирошниченко постоянно не было дома. Инна решилась вернуться в Украину после конкурса.

Этот промежуток времени, сколько я был без жены и детей, был просто "пребыванием", существованием, а не жизнью… Было плохо, потому что у тебя было все и в один момент оно исчезло… Какая-то просто пустота,

– вспомнил Тимур.

По его словам, немного помогало отвлекаться, что у него тогда было много благотворительных мероприятий и концертов для военных.

На вопрос журналистки, возникала ли у Инны когда-то мысль о разводе, она ответила, что нет.

Такого никогда не было. В первую очередь из-за уважения к своему выбору. И огромный плюс в этом – Тимур умеет разрешать любой конфликт. Чтобы не случилось, он никогда в жизни на меня не кричал, не унижал,

– рассказала жена Мирошниченко.

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