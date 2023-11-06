Это произошло в начале полномасштабного вторжения. Инна Мирошниченко с детьми уехала за границу и вернулась в Украину в конце мая 2022 года.
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Мирошниченко рассказал о разлуке с женой
Инна Мирошниченко призналась в интервью, что этот период был тяжелым морально. Она не могла дождаться, когда снова будет в Украине.
Тимур вспомнил, что 1 апреля, когда ВСУ выбили окупантов из Киевской области, Инна уже была готова ехать домой. Потом было Евровидение, поэтому Мирошниченко постоянно не было дома. Инна решилась вернуться в Украину после конкурса.
Этот промежуток времени, сколько я был без жены и детей, был просто "пребыванием", существованием, а не жизнью… Было плохо, потому что у тебя было все и в один момент оно исчезло… Какая-то просто пустота,
– вспомнил Тимур.
По его словам, немного помогало отвлекаться, что у него тогда было много благотворительных мероприятий и концертов для военных.
На вопрос журналистки, возникала ли у Инны когда-то мысль о разводе, она ответила, что нет.
Такого никогда не было. В первую очередь из-за уважения к своему выбору. И огромный плюс в этом – Тимур умеет разрешать любой конфликт. Чтобы не случилось, он никогда в жизни на меня не кричал, не унижал,
– рассказала жена Мирошниченко.
Смотрите интервью с Инной и Тимуром Мирошниченко: видео
Как складывались отношения Тимура Мирошниченко с Инной
- У Инны у Тимура не было серьезных отношений, поэтому она – его первая и единственная. Их первая встреча состоялась на корпоративе юридической компании, в которой она работала.
- Мирошниченко не скрывает, что Инна ему понравилась сразу. Она была звездой вечера.
- "Потом я нашел ее в соцсетях и "подмигнул", но она не ответила, морозилась…" Прошло два с половиной года, и я увидел от нее сообщение», – рассказывал Тимур.
- После этого пара начала общение в соцсетях, а через несколько дней они встретились. Первое свидание прошло в ресторане, а на второе ведущий повез ее на заправку с азиатской едой.
- Через несколько недель они съехались. Предложение Тимур сделал в день рождения Инны 9 октября во время отдыха в Барселоне.