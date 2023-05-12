Конкурент Саніної: Тімур Мірошниченко вразив костюмами від українського бренду на Євробаченні

Не лише Юлія Саніна вразила всіх своїми образами на Євробаченні-2023. Коментатор Євробачення від України, ведучий Тімур Мірошниченко також зачарував публіку стильними костюмами від українського бренду Andreas Moskin.

Українські бренди продовжують підкорювати світ. Раніше Юлія Саніна постала на пресланчі Євробачення-2023 у вбранні популярного українського бренду The Coat, передає 24 Канал.

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Тімур Мірошниченко, який коментував Євробачення-2023, спілкувався з учасниками та ведучими на конкурсі, теж виглядав дуже стильно. Його костюми дуже сподобалися шанувальникам.



Тімур Мірошниченко на Євробаченні-2023 / Фото Тімура

Зазначимо, що для Мірошниченка образи розробив львівський бренд чоловічого одягу Andreas Moskin. Додамо, що ведучим став навіть амбасадором бренду.

Для Andreas Moskin створення костюмів для Євробачення-2023 стало неймовірним досвідом, і ми в захваті від можливості створити образи спеціально для ведучого,

– сказали у команді бренду.

Дивіться фото образів Тімура Мірошниченка з Євробачення-2023:

До слова, Тімур Мірошниченко зараз у Ліверпулі. Він вже провів церемонію відкриття конкурсу і став спеціальним кореспондентом. Шоумен зізнається, що пишається своєю місією. Чи ображається Мірошниченко на те, що його не обрали ведучим шоу – читайте тут.

Раніше Юлія Саніна ділилася, що на телевізійні кастинги в Лондоні разом з нею літали й інші українські артисти, але ведучими їх не взяли. Їй нібито заборонено розсекречувати їхні імена, бо це "велика таємниця".