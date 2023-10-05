Мірошниченки планують охрестити названого сина: кого обрали на роль хрещених

Тімур та Інна Мірошниченки хочуть охрестити названого сина. Вони активно готуються до таїнства, зокрема, вже обрали хрещених батьків.

Ведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна ще не обрали точної дати таїнства хрещення. Але подружжя хоче зробити це найближчим часом.

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Мірошниченки готуються до хрещення Марселя

Тімур та Інна Мірошниченки вже визначилися з тим, хто буде хрещеним батьком і мамою названого сина. Це люди, які близькі до їхньої сім'ї.

Це люди, які близькі для нашої сім'ї та дітей. Це ті, кому ми б могли довірити своїх дітей, якщо щось трапиться,

– поділилась Інна.

Якщо з хрещеними батьками подружжя визначилось, то зі священником справа просувається не так швидко. Мірошниченки втратили зв'язок зі священником, який проводив хрещення старших дітей – Мії та Марка. До того ж вони не певні, до якого патріархату він належить.

Останнє про названого сина Мірошниченків

Дехто критикує подружжя за те, що вони публічно висвітлюють тему всиновлення. Та Інна Мірошниченко відповіла, що тримати це в таємниці – право самих всиновлювачів. Дружина шоумена зауважила, що вона не змогла б змушувати старших дітей мовчати. Тоді як Марсель має дізнатись правду від батьків, а не через чутки від сторонніх людей.

За кілька місяців у люблячій родині Марсель помітно змінився. Він почав усміхатися, проявляти емоції та характер. Інна Мірошниченко порівняла два фото сина – до всиновлення та після.