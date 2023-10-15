Тімур та Інна Мірошниченки охрестили названого сина: перші фото Марселя з хрещеними

В липні Тімур та Інна Мірошниченки всиновили 2-річного хлопчика Марселя. Малюк вже поступово адаптується до нової сім'ї.

До того ж нещодавно зіркові батьки поділилися, що хочуть охрестити сина і вже навіть визначилося з хрещеними Марселя. Тепер же вони показали перші фото з таїнства хрещення у Михайлівському соборі в Києві.

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Мірошниченки охрестили названого сина

Хрещення хлопчика пройшло 15 жовтня в Михайлівському Золотоверхому соборі, що в Києві. Ймовірно, охрестив Марселя священник Олександр Баричка, який поширив фото з храму та написав: "Новий воїн Церкви Христової".

Окрім Інни, Тімура з дітьми та священника, на знімку також позували няня Марія Семенюк та колишній наречений журналістки Раміни Есхакзай Євген Пронін. Згодом Марія опублікувала інстаграм-сторіс, де зазначила, що вперше стала хрещено мамою. Тож, ймовірно, що хрещеним батьком Марселя став Євген.



Марія Семенюк стала хрещеною названого сина Мірошниченків / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що Тімур та Інна казали про хрещених Марселя

За словами подружжя, Марія та Євген є тими людьми, яким вони готові довірити своїх дітей за будь-яких обставин і будуть впевнені, що малеча в безпеці.

Це люди, які близькі для нашої сім'ї та дітей. Це ті, кому ми б могли довірити своїх дітей, якщо щось трапиться,

– поділилась Інна.