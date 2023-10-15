К тому же, недавно звездные родители поделились, что хотят окрестить сына и уже даже определилось с крестными Марселя. Теперь они показали первые фото из таинства крещения в Михайловском соборе в Киеве.

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Мирошниченко окрестили премного сына

Крещение мальчика прошло 15 октября в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Вероятно, окрестил Марселя священник Александр Баричко, которые опубликовал фото из храма и написал: "Новый воин Церкви Христовой".

Кроме Инны, Тимура с детьми и священника, на снимке также позировали няня Мария Семенюк и бывший жених журналистки Рамины Эсхакзай Евгений Пронин. Потом Мария опубликовала инстаграмм-сторис, где отметила, что впервые стала крестной. Поэтому, вероятно, что крестным отцом Марселя стал Евгений.



Мария Семенюк стала крестной премного сына Мирошниченков / Скриншот с инстаграмм-сторис

Что Тимур и Инна говорили о крестных Марселе

По словам супругов, Мария и Евгений являются теми людьми, которым они готовы доверить своих детей при любых обстоятельствах и будут уверены, что малыши в безопасности.

Это люди, которые близки нашей семье и детям. Это те, кому мы могли бы доверить своих детей, если что случится,

– поделилась Инна.