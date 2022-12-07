Журнал Time назвав артиста 2022 року: це дівочий південнокорейський гурт

Відомий журнал Time назвав артиста 2022 року. Ним став популярний південнокорейський дівочий гурт Blackpink.

Авторитетний журнал Time наприкінці року називає найвидатніших людей у різних сферах. Найкращими артистами у 2022 році за їхньою версією стали Blackpink.

Читайте також Зеленський та Дух України – персони року за версією Time

Blackpink – артисти 2022 року

Південнокорейський дівочий гурт Blackpink прикрасив обкладинку журналу як найкращі музиканти цього року. Джісу, Дженні, Розе і Ліса завоювали серця прихильників новими хітами та альбомом Born Pink.

Ми доклали багато праці, щоб виглядати як супержінки. Зрештою, ми дуже звичайні дівчата,

– кажуть співачки.

Найбільш прослухованим хітом колективу стала пісня Pink Venom. Нею захоплювались не тільки фани, але й світові зірки.

Зараз виконавиці готуються до нового світового туру, який запланований з грудня до початку наступного 2023 року.



Артисти року / Фото з інстаграму гурту

Що відомо про Blackpink Південнокорейський жіночий гурт створює пісні у стилі К-рор та хіп-хоп. Його заснували у 2016 році компанія YG Entertainment. Того самого року колектив дебютував з альбомом Square One, після чого став найкращою корейською групою за версією видання Billboard. Знаковим хітом для колективу став трек Ddu-Du Ddu-Du.



У наступних роках Blackpink запрошували на нагородження музичними преміями, вони виступали та записували спільні пісні разом з американськими знаменитостями. У створенні композицій виконавиці використовують як корейську, так і англійську мови.