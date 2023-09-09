Раніше підтримав Україну: Тілль Ліндеманн з Rаmmstеin випустив кліп, знятий з росіянами у Москві
Джерело:Till Lindemann
Лідер німецького гурту Rаmmstеin Тілль Ліндеманн раніше публічно говорив про Україну та навіть допомагав біженцям. А тепер артист випустив кліп з росіянами, знятий у Москві.
Протягом останнього року Ліндеманн неодноразово піднімав український прапор на своїх концертах. А на початку повномасштабного вторгнення гурт Rammstein скасував концерти в Росії.
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Днями соліст німецького гурту опублікував кліп з росіянами. Ліндеманн залучив до створення відеороботи російську актрису Аглаю Тарасову, з якою влаштував екранну любов та пристрасні поцілунки.
Над створенням кліпу працювала російська акторка та режисерка Ганна Цуканова-Котт. Їхні імена можна знайти в описі кліпу на ютубі.
Зазначимо, що кліп знімався два роки тому, ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Головна локація – арена Великого Московського цирку. Всі локації теж відзняти в Москві за активної участі росіян.
Тілль Ліндеманн зняв кліп в російському цирку / Скриншот з відео
Дві росіянки, які знялися у ролику гурту Rаmmstеin, зараз живуть в Росії та просувають російську культуру. Вони мовчать про війну в Україні, але хизуються кліпом з Ліндеманном.
Два роки кліп, який знімався в Москві з росіянами, залишався неопублікованим. Що спонукало лідера рок-гурту показати його зараз, попри війну в Україні – невідомо.
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Як Ліндеманн підтримував Україну
- Після 24 лютого 2022 Тілль Ліндеманн, який здавався проросійським артистом, підтримав українців. "Група Rammstein хотіла б висловити підтримку народу України, який чинить опір жахливій агресії з боку російського уряду. Ми глибоко співчуваємо та сумуємо з приводу їхніх страждань", – казав артист.
- Також на початку повномасштабного вторгнення Тілль Ліндеманн їздив на вокзал в Німеччині, де допомагав українським біженцям з житлом.
- Гурт Rаmmstеin неодноразово підтримував українців, піднімаючи синьо-жовтий прапор на своїх концертах та присвячуючи жертвам нападів Росії пісні.