Ти труп як людина, – Маша Єфросиніна "рознесла" Сабурова після його цинічного жарту про місячні

Зухвалий комік Нурлан Сабуров, який зробив кар'єру в Росії, зганьбився на концерті в США. Він пожартував про місячні в українки в закривавленій сукні. Після цього, на думку Єфросиніної, казах став "трупом як людина і як артист".

30-річний Нурлан Сабуров зі "Что было дальше?" уже поплатився за низькопробні жарти про українку на сольнику в Сан-Франциско – його концерти в Чикаго та Ізраїлі скасували. Однак Маша Єфросиніна переконана, що цього замало, тому особисто звернулася до коміка – назвала його мерзотником і трупом.

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Маша Єфросиніна "рознесла" Нурлана Сабурова

Ти, чувак, сциш і боїшся висловлюватися, знаючи, що сотні, а може й тисячі зґвалтованих жінок лежать на землях України. Історія з місячними – це ти вже труп як гуморист, труп як людина, труп як артист. Ти – нікчема, яка підтримує терористичний режим Путіна,

– емоційно заявила Маша Єфросиніна.

Вона вважає, що Нурлану Сабурову варто було вгамувати свої таланти ще на стендапі в Лос-Анджелесі, коли він заявив, що в нього "теж є свої страхи".

"Все, що можна було зробити, – це обмежитися цими вибаченнями. Зізнатися у слабкості та страху за свою сім'ю, заткнути свій рот, а ще краще – звернутися до армії писак та авторів, які працюють на нього на ТНТ, і вигадати якусь відповідь-кліше, з якої можна починати кожен свій вихід: "Вибачте, мені страшно. Я тут щоб підняти вам настрій і на дві години забутися", – запропонувала ведуча.

Єфросиніна наголошує, що таким як Сабуров шлях в Європу та США закритий, тож у найближчі роки їх чекають концерти в глибинках типу Хабаровська, Ростова.

"Ми будемо ховатися за спинами брехні, фейків, страшних, мерзотних, пропагандистських балачок. І таким чином збережемо за собою стежинку на Сахалін, у Хабаровськ, Ростовський край". Росія ж то велика, начухати ще пару мільйонів можна буде за найближчі роки,

– думає телезірка.

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