У 2015 році Кузьма розбився у Дніпропетровській області при зіткненні свого автомобіля з молоковозом. Травми були несумісні з життям, він загинув під час автокатастрофи. Похорон виконавця відбувся у Львові. На нього прийшли тисячі людей, поховали виконавця на кладовищі у Брюховичах.

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Втрата музиканта була важкою не лише для мільйонів його прихильників. Горювали його матір Ольга Кузьменко, дружина Світлана та донька Барбара, якій на момент смерті батька було 17 років. В одному з інтерв'ю вона розповідала, що практично не пам'ятає того страшного періоду, тому що вживала багато транквілізаторів та антидепресантів. Дівчина отримала великий стрес, через що її спогади повністю заблокувались. Довгий час вона працювала з психологом, аби відновити психічне здоров'я. Лише нещодавно вона знову змогла слухати пісні батька.

2 лютого 2022 року Барбара опублікувала у своїх інстаграм-сторіс архівне фото з батьком, де він підтримує її ще зовсім маленьку. Світлину вона доповнила "емоджі" зі сльозами та розбитим серцем.



Барбара Кузьменко згадала про батька / Фото з інстаграм-сторіс дівчини

Нелегко пережила втрату свого найкращого друга Руслана Лижичко. У ніч на 4 лютого, коли тривали підготування до похорону Андрія, вона та її чоловік Олександр написали нову пісню "Ти ще відкриєш очі" – реквієм-баладу, присвячену Кузьмі.

Я вірю... Я знаю… Ти ще відкриєш очі... Я співаю тобі, як можу, як вмію, серцем… Тебе не обійняти, не побачити, та тебе не забути… Ти у моєму серці…

– зворушливо написала Руслана у своєму фейсбуці 2 лютого 2022 року.

Співачка також додала чорно-біле відео з кадрами, на яких постав Андрій.

Згадати свого близького друга вирішила й Наталка Могилевська, яка разом з ним працювала у шоу "Шанс" на початку 2000-х. Вона опублікувала урирок з концерту, який був присвячений пам'яті Кузьми "Скрябіна".

"Я хотів би сказати дуже багато тобі, моя країно! Молюся за тебе. Твій PERSONAL JESUS. Кузьма. Сумую без тебе, друже!" – написала Могилевська.