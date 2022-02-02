В 2015 году Кузьма разбился в Днепропетровской области при столкновении своего автомобиля с молоковозом. Травмы были несовместимыми с жизнью, поэтому он умер во время автокатастрофы. Похороны исполнителя прошли во Львове, на которые пришли тысячи человек. Похоронили его на кладбище в Брюховичах.

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Потеря исполнителя была тяжелой не только для миллионов его поклонников. Горевала и его мать Ольга Кузьменко, жена Светлана и дочь Барбара, которой на момент смерти отца было всего 17 лет. В одном из интервью она рассказывала, что практически не помнит того страшного периода, потому что употребляла много транквилизаторов и антидепрессантов. Девушка получила большой стресс, из-за чего ее воспоминания полностью заблокировались. Долгое время она работала с психологом, чтобы восстановить психическое здоровье. Только недавно она снова смогла слушать песни отца.

2 февраля 2022 года Барбара опубликовала в своих инстаграм-сторис архивное фото с отцом, где он поддерживает ее еще совсем маленькую. Фотографию она дополнила "эмодзи" со слезами и разбитым сердцем.

Барбара Кузьменко вспомнила об отце / Фото из инстаграм-сторис девушки

Нелегко пережила потерю своего лучшего друга Руслана Лыжичко. В ночь на 4 февраля, когда продолжалась подготовка к похоронам Андрея, она и ее муж Александр написали новую песню "Ты еще откроешь глаза" – реквием-балладу, посвященную Кузьме.

Я верю... Я знаю... Ты еще откроешь глаза... Я пою тебе, как могу, как умею, сердцем... Тебя не обнять, не увидеть, но тебя не забыть... Ты в сердце моем...

– трогательно написала Руслана в своем фейсбуке 2 февраля 2022 года, и добавила черно-белое видео с кадрами, на которых появился Андрей.

Вспомнить близкого друга решила и Наталья Могилевская, которая вместе с ним работала в шоу "Шанс" в начале 2000-х. Она опубликовала урирок с концерта, посвященного памяти Кузьмы "Скрябина".

"Я хотел бы сказать очень много тебе, моя страна! Молюсь за тебя. Твой PERSONAL JESUS. Кузьма. Скучаю без тебя, друг!" – написала Могилевская.

Святослав Вакарчук вспомнил, что не мог сразу поверить в смерть коллеги, и только после нескольких звонков убедился, что тот все-таки погиб. Он вместе с отцом вечером пошел возложить цветы в центре Львова, где собрались люди, а на следующий день все время слушал его музыку по дороге в Киев. В тот же день вечером и родился его кавер в песню Кузьмы "Молчать".

В тот день я прожил, вспоминая Кузьму. Особенности тому дню добавило еще и то, что мой папа, который в то время находился на реабилитации после лечения, был дома и ушел со мной на интервью памяти Кузьмы. Он сидел рядом со мной и слушал. Поскольку папа – это тоже человек, который уже ушел из жизни, то это воспоминание для меня особенно щемительно,

– рассказал Вакарчук.