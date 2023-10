The New York Times вніс книжку Сергія Жадана до списку рекомендованих

Авторитетне видання The New York Times опублікувало список рекомендованих до прочитання книжок. Серед них – поезія Сергія Жадана.

Американське видання The New York Times представило список нещодавно опублікованих книжок, які варто прочитати. На першому місці – книжка українського письменника та поета Сергія Жадана.

Сергій Жадан у списку рекомендацій The New York Times

У списку рекомендованих книжок – HOW FIRE DESCENDS: New and Selected Poems ("Як сходить вогонь: нові та вибрані вірші") Сергія Жадана у перекладі англійською мовою Вірляни Ткач та Ванди Філіпс у видавництві Yale University Press.

У цих віршах, створених з 2016 по 2022 рік, український поет згадує тяжке становище своїх земляків перед обличчям російського імперіалізму та оплакує їхню смерть, "обмежену мовчанням, яке приходить з нею",

– мовиться в описі до книжки.



Книжка Сергія Жадана / Фото з Амазону

Загалом у списку літератури – 8 книжок. Дві з них стосуються росіян:

THE DISSIDENT: Alexey Navalny: Profile of a Political Prisoner ("Дисидент: Алєксєй Навальний: Профіль політичного в'язня") авторства Девіда Гершенгорна, редактора The Washington Post. Як розповідають в анотації, книжка оповідає біографію "активіста, адвоката та ворога Путіна", його антикорупційні розслідування та замах на вбивство.

THE WIZARD OF THE KREMLIN ("Чарівник Кремля") – Джуліано Да Емполі у перекладі Вілларда Вуда. Це видання розповідає про вигаданого радника Путіна Вадима Баранова. Роман начебто "досліджує руйнівну природу влади".

, Сергій Жадан 12 жовтня став лауреатом премії імені Тухольського, яку присудив шведський PEN. Волонтера й письменника нагородили як "голос вільної України" – митця, який докладає особливих зусиль до свободи слова.