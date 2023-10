The New York Times внес книгу Сергея Жадана в список рекомендованных

Авторитетное издание The New York Times опубликовало список рекомендованных к прочтению книг. Среди них – поэзия Сергея Жадана.

Американское издание The New York Times представило список недавно опубликованных книг, которые следует прочитать. На первом месте – книга украинского писателя и поэта Сергея Жадана.

Интересно Отец говорит неправду, – Сергей Жадан прокомментировал скандал по поводу клипа в церкви

Сергей Жадан в списке рекомендаций The New York Times

В списке рекомендованных книг – HOW FIRE DESCENDS: New and Selected Poems ("Как восходит огонь: новые и выбранные стихи") Сергея Жадана в переводе на английский язык Вирляны Ткач и Ванды Филипс в издательстве Yale University Press.

В этих стихах, созданных с 2016 по 2022 год, украинский поэт вспоминает тяжелое положение своих земляков перед лицом русского империализма и оплакивает их смерть, "ограниченную приходящим с ней молчанием",

– говорится в описании книги.



Книга Сергея Жадана / Фото из Амазона

Всего в списке литературы – 8 книг. Две из них касаются россиян:

THE DISSIDENT: Alexey Navalny: Profile of a Political Prisoner ("Дисидент: Алексей Навальный: Профиль политзаключенного") авторства Дэвида Гершенгорна, редактора The Washington Post. Как рассказывают в аннотации, книга повествует биографию "активиста, адвоката и врага Путина", его антикоррупционные расследования и покушение на убийство.

THE WIZARD OF THE KREMLIN ("Волшебник Кремля") – Джулиано Да Эмполи в переводе Уилларда Вуда. Это издание рассказывает о вымышленном советнике Путине Вадиме Баранове. Роман якобы "исследует разрушительную природу власти".

, Сергей Жадан 12 октября стал лауреатом премии имени Тухольского, которую присудил шведский PEN. Волонтера и писателя наградили как "голос свободной Украины" – художника, прилагающего особые усилия к свободе слова.