The Killers, Green Day та інші: світові зірки та гурти масово скасовують концерти в Росії

1 березня 2022 , 16:42
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Через російську агресію світові знаменитості та колективи скасовують концерти у країні-агресорі. Читайте у матеріалі, які гурти відмовилися від концертів у Росії.

Україна продовжує отримувати підтримку від світових зірок. 24 канал зібрав тих знаменитостей та колективи, які вирішили скасувати концерти у Росії зі зрозумілих причин.

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Хто скасував концерти в Росії

  • Iggy Pop

Американський рок-музикант скасував виступ на фестивалі Park Live, що має відбутися в Москві 10 липня.


Iggy Pop скасував концерт / Фото з інстаграму фестивалю 

  • The Killers

На тому самому фестивалі відмовилася виступати американська група The Killers.

  • Franz Ferdinand

Британський рок-гурт скасував виступ у Москві 1 липня.

  • Green Day

Американський рок-гурт анулював концерт, запланований на 29 травня в рамках Hella Mega Tour Green Day.

  • Рашин Мерфі

Ірландська співачка також скасувала виступ на знак протесту. 

Світ із жахом спостерігає за розвитком подій в Україні. Оскільки я всім серцем солідарна з Україною, мої концерти в Санкт-Петербурзі та Москві не відбудуться у травні й відкладені на невизначений строк до повного припинення вогню. Мені дуже шкода моїх прихильників у Росії. Сподіваюсь, що це тимчасово, й ви можете зберегти свій квиток до кращих часів,
– написала вона в інстаграмі.


Рашин Мерфі скасувала концерт / Фото з інстаграму зірки

  • Луї Томлінсон

Колишній учасник відомого гурту One Direction скасував концерт у Москві, але також і в Києві.

"У зв'язку з недавніми подіями в Україні я мушу з сумом повідомити, що мої гастролі в Москві та Києві скасовані до подальших повідомлень. Безпека моїх фанатів – мій пріоритет. Я думаю про людей України та всіх, хто страждає у цій непотрібній війні".


Луї Томлінсон скасував концерт / Фото з інстаграму артиста

  • Imagine Dragons

Американський індіпоп гурт скасував концерт у Москві, але також і в Україні.

Культура Росії стає ізольованою вслід за економікою

  • Ткаченко повідомив про санкції, прийняті Метрополітен-оперою, Литовським національним театром опери та балету та Естонською національною оперою. Вони ввели обмеження на діяльність організацій, які підтримує Росія. Політик також закликав підписувати петицію про культурні санкції проти країни-агресора.
  • Як повідомляє італійська преса, театр La Scala відсторонив від спектаклів російську акторку Анну Нетребко та звільнив режисера Валерія Гергієва.

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Автор: Марія Касій