The Hardkiss презентували потужний кліп "Маяк", знятий під час блекаутів та на Гібралтарі

Український рок-гурт The Hardkiss 27 січня випустив довгоочікуваний кліп "Маяк", вихід якого музиканти анонсували раніше. У ньому артисти знялись під час благодійного туру на підтримку України, а деякі кадри зафільмували під час блекауту вдома.

Пісню "Маяк" гурт The Hardkiss спочатку створив як баладу, проте надав їй нового змісту, додавши драйву. Режисером кліпу став креативний продюсер та музикант The Hardkiss Вал Бебко – чоловік Юлії Саніної. Відеокліп знімали під час благодійного туру на підтримку України у 2022-му році, проте де саме вдалось зняти маяк – артисти не повідомили, проте фанати впізнали, що це маяк з мису Європа на півострові Гібралтар. Також чимало кадрів можна побачити з "блекаутного" Києва.

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"Ми взяли з собою у гастролі камеру та фільмували найяскравіші моменти. У цей темний час концерти та зустрічі зі слухачами надавали нам сили та підтримку, надихали на роботу, на нову музику. Захотілося запам’ятати та зафіксувати цей емоційний стан. Кліп ми присвятили нашим слухачах, що стали нам опорою та тим самим маяком", – коментує вихід кліпу фронтвумен колективу Юлія Саніна.

Це дуже енергійна пісня про надію. Надію, яку не можна втрачати навіть у найтемніші часи. Вона – як далекий маяк у темному морі. Кожному з нас потрібно знайти цей вогник та не випускати його з виду,

– каже про кліп та пісню Юлія Саніна.

The Hardkiss – Маяк: дивитись відео онлайн

Фанати дуже позитивно відгукнулись на новий відеокліп гурту, а іноземці були особливо вражені талантом українців:

"Ну, яку ж круту енергію ви несете в собі! Дякуємо, що осяюєте шлях своєю музикою! Пишаємось дуже";

"Ви – еталон української музики. Безмежно вдячні вам";

"Тримаймося на плаву… Нехай шторм закінчиться скоріше!!!";

"Дякую за Вашу творчість та підтримку української культури та нашого народу!";

"Гурт, за який ніколи не буває соромно – і в творчості, і що стосується громадянської позиції. Та й приватне життя Саніної ніколи не було темою для спекуляцій чи хайпу, це дійсно музиканти, які популярність здобули завдяки таланту та наполегливій праці. Дякую, що наповнюєте український простір якісною музикою";

"Я знайшов The Hardkiss через гурт Morphide, який зробив кавер на дві пісні Hardkiss… Приспів звучить чудово, а електронні партії неймовірні… Чудовий гурт, чудова пісня";

"Обожнюю вас! Мрію піти на ваш концерт після перемоги України!";

"Як завжди якісно та професійно! Чудовий приклад для інших українських виконавців. Вставка з металом особливо прекрасна";

"Найкращі! Так чекала! Україна не одна, з нею – весь світ".



Юлія Саніна у кліпі "Маяк" / Фото пресслужби