Британський гурт вперше очолив топ-чарт ще у 1969 році. Тоді підійнятися на верхівку їм допомогла пісня "The Ballad of John and Yoko". Цей розрив між піснями гурту, які посідали перше місце, виявився рекордним. Проміжок становить 54 роки.

The Beatles знову очолив хіт-парад у Великобританії

Трек "Now and Then" вийшов у світ 3 листопада й вже побив рекорд. Відомо, що у день випуску новий хіт "Бітлз" опинився на 42 сходинці у рейтингу протягом 10 годин. Водночас за тиждень, 10 листопада, хіт зайняв перше місце у чарті. Британський гурт побив власний рекорд, лідируючи у хіт-параді вже вісімнадцятий раз.

Ще одним рекордом легендарного колективу став проміжок між першим та останнім хітом гурту, який зайняв першість у топ-чарті. Це 60 років і 6 місяців. Адже перший раз сингл The Beatles посів першу сходинку у хіт-параді ще у травні 1963 року. Тоді вони лідирували з піснею "From Me to You".

Цікаво, що "Бітлз" виявився найстаршим гуртом, що посів у хіт-параді першу сходинку протягом його існування. Зокрема, Полу Маккартні 82 роки, а Рінго Старру – 83. А от щодо Джона Леннона та Джорджа Харрісона, то їх уже немає з нами: учасникам гурту було 40 та 58 років відповідно.

Що цьому передувало