Неодноразово гурт The Beatles визнавали одним з найвпливовіших в історії музики, а їхні найкращі альбоми фанати заслуховували до дір. Тепер шанувальники чекають виходу нової пісні.

Один із засновників The Beatles повідомив, що з допомогою штучного інтелекту вийде ще одна пісня. Технологія використовувалася для вилучення голосу покійного Джона Леннона зі старої демо, щоб він міг "закінчити" пісню.

Ми щойно закінчили, вона буде випущена цього року,

– заявив Пол Маккартні.

Про яку саме композицію йдеться – невідомо, але ймовірно, це пісня Леннона 1978 року під назвою Now And Then.

Демоверсію він отримав минулого року від вдови Джона. Це була одна з кількох пісень на касеті з написом для Пола, яку Леннон записав незадовго до своєї смерті 1980 року. Раніше Маккартні неодноразово говорив про своє бажання закінчити пісню.

