Неоднократно группу The Beatles признавали одной из самых влиятельных в истории музыки, а их лучшие альбомы фанаты заслушивали в дыры. Теперь поклонники ждут выхода новой песни.

Один из основателей The Beatles сообщил, что с помощью искусственного интеллекта выйдет еще одна песня. Технология использовалась для изъятие голоса покойного Джона Леннона из старой демо, чтобы он мог "окончить" песню.

Мы только что закончили, она будет выпущена в этом году,

– заявил Пол Маккартни.

О какой именно композиции идет речь – неизвестно, но вероятно, это песня Леннона 1978 года под названием Now And Then.

Демоверсию он получил в прошлом году от вдовы Джона. Это была одна из нескольких песен на кассете с надписью для Пола, которую Леннон записал незадолго до своей смерти в 1980 году. Ранее Маккартни не раз говорил о своем желании закончить песню.

