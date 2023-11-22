Відома співачка почала задихатись на концерті в Бразилії: відео інциденту

Знаменита співачка Тейлор Свіфт виступає світом з туром The Eras Tour. У Бразилії її концерти почали називати "смертоносними" через аномальну спеку та її наслідки.

У мережі глядачі опублікували відео з концерту Тейлор Свіфт у Бразилії. Зі співачкою трапилась неприємна ситуація.

До слова Показав всій країні, – Ірина Білик розповіла, яким вчинком її вразив президент Зеленський

Тейлор Свіфт почала задихатись під час виступу

Під час виконання пісні Take Me Home у Тейлор почалися проблеми з диханням. Вона почала немов задихатися просто на сцені. Артистка на момент призупинилась.

Щоб відновити дихання, Свіфт заклала руки за спину, підняла обличчя догори та набирала у легені щонайбільше повітря. Так їй вдалося продовжити концерт.

Тейлор Свіфт почала задихатися на концерті: відео

Що не так з концертами у Бразилії

Виступи Тейлор Свіфт у Ріо-де-Жанейро подекуди називають "смертоносними" через аномальну спеку у місті. Температура повітря там сягала майже 40 градусів. Через це артистка перенесла ще два запланованих виступи на інші дати.

Стався й інший нещасний випадок. 23-річна Анна, яка відвідала концерт Тейлор Свіфт у Ріо-де-Жанейро, знепритомніла через спеку. Швидка госпіталізувала її, але медикам не вдалося врятувати дівчину. На жаль, вона померла через зупинку серця.