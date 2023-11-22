В сети зрители опубликовали видео с концерта Тейлор Свифт в Бразилии. С певицей случилась неприятная ситуация.

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Тейлор Свифт начала задыхаться во время выступления

Во время исполнения песни Take Me Home у Тейлора начались проблемы с дыханием. Она начала словно задыхаться прямо на сцене. Артистка на момент приостановилась.

Чтобы восстановить дыхание, Свифт заложила руки за спину, подняла лицо вверх и набирала в легкие больше воздуха. Так ему удалось продолжить концерт.

Тейлор Свифт начала задыхаться на концерте: видео

Что не так с концертами в Бразилии

Выступления Тейлор Свифт в Рио-де-Жанейро иногда называют "смертоносными" из-за аномальной жары в городе. Температура воздуха там достигала почти 40 градусов. Поэтому артистка перенесла еще два запланированных выступления на другие даты.

Случился и другой несчастный случай. 23-летняя Анна, посетившая концерт Тейлор Свифт в Рио-де-Жанейро, потеряла сознание из-за жары. Скорая госпитализировала ее, но медикам не удалось спасти девушку. К сожалению, она умерла из-за остановки сердца.