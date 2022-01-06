Теплий затишний вечір, – Юлія Божик поділилася сімейною традицією Святої вечері

На Святвечір скрипаль Олександр Божик разом із коханою Юлією та донькою Вікторією їде до батьків дружини, які живуть за Львовом. Це обов'язкова традиція у їхній сім'ї.

Свята вечеря та Різдво є особливими для мільйонів українців. Це час для сім'ї, затишку, родинного тепла. Юлія та Олександр Божики дотримуються цих традицій.

Повна розмова тут Про дзвінки з Росії, стосунки на карантині і скрипку: інтерв'ю з Олександром Божиком і дружиною

Юлія Божик про святкування Святої вечері та Різдва

Піаністка зізналася, що Святвечір – це одне з найулюбленіших свят у їхній родині. Інші свята вона може відзначати не з сім'єю, а ось того вечора обов'язково разом із найріднішими збираються в батьківському домі, за одним столом. Це такий затишний, теплий вечір у родинному спілкуванні.

Одна з головних різдвяних традицій у нашій сім'ї – зібратися в батьківській хаті,

– поділилася Юлія.

Розмова з Олександром та Юлією Божиками записана в межах проєкту "Інтерв'ю24"

Олександр додав, що на Святвечір вони втікають з міста, оскільки батьки живуть за Львовом. На Новий рік скрипаль, як і більшість артистів, працює. А Різдво – це чи не єдине свято в році, коли справді збирається всі родина, немає концертів, коли можна відпочити тілом і душею.

На цей період ми переселяємося до батьків Юлі в Сокільники. Там вони живуть у гарному будиночку на пагорбі. Туди складно доїхати автомобілем, тому, коли заїжджаємо, то проводимо там 3 – 4 дні,

– розповів музикант.



Юлія та Олександр Божики / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Ще одна різдвяна традиція Божиків, як розповіла Юлія, – ходити в гості до друзів і колядувати: "Збирається велика компанія, ходимо один до одного в гості. Вважаю, що це дуже гарна традиція. Тоді справді є радість від свята, це гарне продовження традицій, які передаємо нашим дітям. Сподіваюся, що в майбутньому вони та само святкуватимуть Різдво та колядуватимуть.

Напередодні Святої вечері в межах проєкту "Свята ніч з зірками" ми завітали в гості до Юлії та Олександра. Божики приготували тушковану капусту з квасолею, яка щороку є на їхньому святковому столі. Рецепт особливої страви від музикантів – дізнавайтеся за посиланням

Інтерв'ю з Олександром та Юлією Божиками у відеоформаті: дивіться відео онлайн