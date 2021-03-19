Тепер офіційно леді: Jerry Heil подарували землю в Шотландії

Українська співачка та блогерка Jerry Heil повідомила, що їй подарували землю в Шотландії. Також вона отримала офіційний титул леді.

Популярна українська блогерка та співачка Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) розповіла прихильникам про незвичний подарунок. Вона опублікувала відео на особистій сторінці.

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Jerry Heil подарували землю в Шотландії.

Так, артистка отримала 30 квадратних сантиметрів землі в Шотландії. Тепер вона може носити офіційний титул леді. Jerry Heil зняла ролик в інстаграмі, де повідомила радісну новину. Також вона продемонструвала шанувальникам відповідний сертифікат.

"Декілька тижнів тому дізналася, що можна "титулуватися" як леді, придбавши там землю. І ось сьогодні перед вами леді Яна Олександрівна Шемаєва, володарка 30 квадратних сантиметрів землі в Шотландії. Можливо, посаджу там бурячок і приїжджатиму сапати на канікулах. Так що я тобі не бейбі – я леді тепер офіційно і віднині прошу називати мене лише так!" – поділилась Jerry Heil.

Прихильників вразила така новина блогерки. Вони поділилися емоціями в коментарях під дописом:

Краще не придумаєш;

Мої вітання;

Клас;

Круто;

Ти була леді та завжди нею будеш.

Нагадаємо, нещодавно співачка розповіла про свій найбільш нелогічний вчинок. Зірка зізналась, що переїхала до Києва, коли зовсім не мала коштів. Дівчина наголосила, що самостійне життя в столиці – неабияке випробовування.