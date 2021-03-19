Теперь официально леди: Jerry Heil подарили землю в Шотландии
Украинская певица и блогерша Jerry Heil сообщила, что ей подарили землю в Шотландии. Также она получила официальный титул леди.
Популярная украинская блогерша и певица Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) рассказала поклонникам о необычном подарке. Она опубликовала видео на личной странице.
Смотрите также Jerry Heil показала свою квартиру и призналась, имеет ли парня
Jerry Heil подарили землю в Шотландии.
Так, артистка получила 30 квадратных сантиметров земли в Шотландии. Теперь она может носить официальный титул леди. Jerry Heil сняла ролик в инстаграме, где сообщила радостную новость. Также она продемонстрировала поклонникам соответствующий сертификат.
"Несколько недель назад узнала, что можно "титуловаться" как леди, приобретя там землю. И вот сегодня перед вами леди Яна Александровна Шемаева, обладательница 30 квадратных сантиметров земли в Шотландии. Возможно, посажу там свеклу и буду приезжать полоть на каникулах. Так что я тебе не бейби – я леди теперь официально и отныне прошу называть меня только так!" – поделилась Jerry Heil.
Поклонников поразила такая новость блогерши. Они поделились эмоциями в комментариях под заметкой:
- Лучше не придумаешь;
- Мои поздравления;
- Класс;
- Круто;
- Ты была леди и всегда ею будешь.
Напомним, недавно певица рассказала о своем наиболее нелогичном поступке. Звезда призналась, что переехала в Киев, когда совсем не было денег. Девушка отметила, что самостоятельная жизнь в столице – большое испытание.
Поделиться новостью