36-річна Оля Цибульська вчить фанів любити себе й не перейматися через дрібниці. Її жартівливий гороскоп на 2022 рік саме про це.
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"Знайди свій гороскоп і уяви, що вже збулося. Новий Рік не прийде без тебе. І взагалі нічого у твоєму житті не відбудеться без тебе. На все свій час! Живи зараз", – написала артистка.
Смішний гороскоп на 2022 рік від Олі Цибульської
- Телець: "Тут два варіанти: ти досягнеш гармонії і балансу або тобі нарешті стане по барабану";
- Близнюки: "Ти не пліткуватимеш без приводу. Але чим Новий рік не привід?";
- Рак: "Поважай тих, хто вирішив замінити тебе на когось кращого. Вірити в неможливе – це їхній вибір. Хтось і в НЛО вірить";
- Лев: "Забий на те, хто з ким спить, головне – аби ти висипалася";
- Діва: "У тебе все буде чітко за планом, бо твій план – кайфувати від життя";
- Терези: "Ніколи не думай, "так" чи "ні". Бо чому "ні", якщо можна "так";
- Скорпіон: "Досить псувати життя дієтами. Краще псувати чимось іншим";
- Стрілець і Риби: "Шкода, що за вогники в сторіс ніхто не платить. Ви би вже на квартиру заробили. Значить заробите 2022";
- Козеріг і Водолій: "Тому, як ви накручуєте себе, може позаздрити найновіший Дайсон. Перестаньте";
- Овен: "Ти будеш старатися уникати крейзі людей. Але від себе не втечеш, кицька".
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Реакція мережі на гороскоп від Цибульської
У мережі з гумором відреагували на гороскоп від Олі Цибульської. Деякі фоловери зірки навіть зізнались, що їхні плани збіглися з її прогнозами:
- "Про Овна в десяточку";
- "Як же точно! Чекаємо квартиру цього року";
- "Головне – аби ти висипалася" – супер";
- "Олю, супер. Я ще той Дайсон".
Повний текст публікації Олі Цибульської:
Стоп! Не скроль ту стрічку як заведена, видихни. Знайди свій гороскоп і уяви, що вже збулося. Новий Рік не прийде без тебе. І взагалі нічого у твоєму житті не відбудеться без тебе. На все свій час! Живи зараз. ⠀
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Цьомаю. Твоя киця. З Новим роком! Підійми келих просекко на свою честь!