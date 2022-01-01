36-річна Оля Цибульська вчить фанів любити себе й не перейматися через дрібниці. Її жартівливий гороскоп на 2022 рік саме про це.

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"Знайди свій гороскоп і уяви, що вже збулося. Новий Рік не прийде без тебе. І взагалі нічого у твоєму житті не відбудеться без тебе. На все свій час! Живи зараз", – написала артистка.

Смішний гороскоп на 2022 рік від Олі Цибульської

Телець: "Тут два варіанти: ти досягнеш гармонії і балансу або тобі нарешті стане по барабану";

"Тут два варіанти: ти досягнеш гармонії і балансу або тобі нарешті стане по барабану"; Близнюки: "Ти не пліткуватимеш без приводу. Але чим Новий рік не привід?";

"Ти не пліткуватимеш без приводу. Але чим Новий рік не привід?"; Рак : "Поважай тих, хто вирішив замінити тебе на когось кращого. Вірити в неможливе – це їхній вибір. Хтось і в НЛО вірить";

: "Поважай тих, хто вирішив замінити тебе на когось кращого. Вірити в неможливе – це їхній вибір. Хтось і в НЛО вірить"; Лев : "Забий на те, хто з ким спить, головне – аби ти висипалася";

: "Забий на те, хто з ким спить, головне – аби ти висипалася"; Діва: "У тебе все буде чітко за планом, бо твій план – кайфувати від життя";

"У тебе все буде чітко за планом, бо твій план – кайфувати від життя"; Терези: "Ніколи не думай, "так" чи "ні". Бо чому "ні", якщо можна "так";

"Ніколи не думай, "так" чи "ні". Бо чому "ні", якщо можна "так"; Скорпіон: "Досить псувати життя дієтами. Краще псувати чимось іншим";

"Досить псувати життя дієтами. Краще псувати чимось іншим"; Стрілець і Риби: "Шкода, що за вогники в сторіс ніхто не платить. Ви би вже на квартиру заробили. Значить заробите 2022";

"Шкода, що за вогники в сторіс ніхто не платить. Ви би вже на квартиру заробили. Значить заробите 2022"; Козеріг і Водолій: "Тому, як ви накручуєте себе, може позаздрити найновіший Дайсон. Перестаньте";

"Тому, як ви накручуєте себе, може позаздрити найновіший Дайсон. Перестаньте"; Овен: "Ти будеш старатися уникати крейзі людей. Але від себе не втечеш, кицька".

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Реакція мережі на гороскоп від Цибульської

У мережі з гумором відреагували на гороскоп від Олі Цибульської. Деякі фоловери зірки навіть зізнались, що їхні плани збіглися з її прогнозами:

"Про Овна в десяточку";

"Як же точно! Чекаємо квартиру цього року";

"Головне – аби ти висипалася" – супер";

"Олю, супер. Я ще той Дайсон".

Повний текст публікації Олі Цибульської:

Стоп! Не скроль ту стрічку як заведена, видихни. Знайди свій гороскоп і уяви, що вже збулося. Новий Рік не прийде без тебе. І взагалі нічого у твоєму житті не відбудеться без тебе. На все свій час! Живи зараз. ⠀

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Цьомаю. Твоя киця. З Новим роком! Підійми келих просекко на свою честь!