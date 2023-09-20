На концерті "Пісні русского міра": зрадниця Таїсія Повалій заспівала українську народну пісню
У мережі з'явилося відео з виступу зрадниці Таїсії Повалій на концерті "Пісні русского міра". Там вона виконала українську народну пісню "Ти ж мене підманула".
Разом з нею композицію виконував Кубанський козачий хор. Цей виступ відбувся у Кремлі, проте згодом його покажуть й по російському ТБ, пише 24 Канал.
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Таїсія Повалій заспівала українську народну пісню
Зрадниця виступила з Кубанським козачим хором. Вони заспівали пісню "Ти ж мене підманула" на тлі мальовничих жовтих соняхів. Цей "перформанс" покажуть на російському телебаченні 4 листопада у День народної єдності та День військової слави РосіїВажливо зазначити, що у репертуарі Кубанського козачого хору є як російські, так і українські пісні. Крім того, вони роблять музичні обробки творів відомих російських та українських поетів. На знак визнання видатних досягнень хор був нагороджений почесною медаллю "За визволення Криму та Севастополя" у 2014 році. Цю відзнаку вони отримали "за внесок у справу щодо повернення Криму Росії".
Це вже не вперше
- У 2022 році Повалій виступила у Росії на концерті до 9 травня. На диво, гастролерка заспівала не російськомовну пісню, яких у її репертуарі хоч греблю гати, а композицію Платона Майбороди "Рідна мати моя" ("Пісня про рушник"). Примітно, що пісню зрадниця виконала на тлі пейзажу з синім небом та жовтим житом.
- Попри війну у новорічну ніч на російських пропагандистських каналах показували розважальне шоу "Блакитний вогник" з артистами, які підтримують геноцид і вбивства українців. На сцені з'явилась і Таїсія Повалій, яка називала війну "складною ситуацією". Вона цинічно заспівала легендарний твір Володимира Івасюка "Червона рута" українською мовою.
Якою є позиція Таїсії Повалій щодо війни в Україні: коротко
- У січні 2022 року співачка в інтерв'ю російським ЗМІ заявила, що "стоїть на боці правди", саме тому підтримує Росію та "звільнення України".
"Я з дитинства звикла бути там, де правда. Тому я – з Росією. Я за те, щоб відбулося повернення із зомбованого стану, в якому знаходиться сьогодні моя Україна, до нормального життя. Усі ці 8 років я жила з нерозумінням того, чому все це відбувається на Донбасі, за що там вбивають людей... Я чекала настання часу справедливості. Нарешті, він настає. У тому, що сьогодні робить Росія, бачу порятунок і свій, і України. Відчуваю, що Росія зараз мене захищає", – каже Таїсія.
- Верх цинічних та абсурдних заяв артистка доповнила розповіддю про те, як примусово забирала маму з Києва. Повалій розповіла, начебто 26 лютого мала повертатися до Києва, але коли почалась війна, вона вже не змогла поїхати назад. Водночас у столиці залишилась її 80-річна мама, до будинку якої нібито "під'їжджали бійці самооборони та стріляли". Проте у квітні мама виконавиці все ж виїхала до Москви.
- У жовтні минулого року артистку заскочили в компанії путіністки Лариси Доліної. Разом з ними був і чоловік зрадниці Повалій, продюсер Ігор Ліхута. Фанати Путіна зібралися за одним столом в ресторані у Москві та весело наспівували англомовні пісні. Підспівувала, щоправда, лише Доліна, Повалій і Ліхута аплодували й посміхалися.
- Не так давно співачка взяла участь у пропагандистських заходах у Кемерово та Уфі. На гала-концерті "ПесниZаРодину" зрадниця розважала громадян країни-терористки з піснями про "Русь" на тлі кокошників та кремлівської символіки з літерами "z". В Уфі натомість пройшов фестиваль "Время героев". Артистка звернулась до кількох десятків росіян на напівпорожній площі міста та зізналась у любові до Росії: "Хочеться сьогодні сказати слова подяки улюбленій країні, великій країні. Росія, я люблю тебе. Люблю вас, мої дорогі".