Запроданку Повалій заскочили в компанії Доліної: відео, як путіністи розважаються в Москві

У жовтні Таїсія Повалій потрапила під санкції РНБО, бо давно пасеться в Росії та підтримує злочинний режим Путіна. Тепер співачка не соромиться з'являтися в компанії затятих путіністів, таких Лариса Доліна.

67-річна Лариса Доліна, яка жила з батьками в Одесі, відкрито "топить" за війну, тягаючись по пропагандистських концертах. Не дивно, що з нею здружилася Таїсія Повалій, яка підіграє Кремлю, цинічно співаючи українською, та її чоловік Ігор Ліхута.

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Повалій заскочили в компанії путіністки Доліної

Фанати Путіна зібралися за одним столом в одному з ресторанів Москви та весело наспівували англомовні пісні. Підвивала, щоправда, лише Доліна, Повалій і Ліхута аплодували й посміхалися.

Зрадники України Повалій, Ліхута та Доліна відпочивають у Москві у ресторані. Напевно, втомилися,

– прокоментував Дмитро Гордон.

У мережі відреагували бурхливо, нагадавши, що ніяка Повалій не українка:

"Почнемо з того, що вони не мають жодного морального права називатись українцями. Це вибл*дки";

"Шо за них згадувати, треба забути таких. І заборонити в'їзд до України посмертно";

"Артисти легкої поведінки і зі зниженою соціальною відповідальністю";

"Вона ніяка не українка, вона чортова запроданка";

"Фальшиві продажні морди";

"Хай роблять, що хочуть, аби подалі від України. І пісень українських щоб не співали";

"Добре, що ця шваль виїхала з України, таким тут не місце";

"Там їм і місце. Ще Лорачку забули покликати".

За чутками, чоловік Таїсії Повалій Ігор Ліхута взагалі "дивиться телевізор і радіє вбивствам українців". Про це ще у червні розповіла Ірина Білик.