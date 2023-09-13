Відомі актори Хвостова і Шахторін зіграли весілля в Києві: романтичні відео з церемонії

Українські актори Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін зіграли весілля. На святкування пара запросила родичів та близьких.

Таїсію Хвостову та Ярослава Шахторіна знають за серіалами "Жіночий лікар", "Виклик" та багатьох інших. Днями вони одружилися і влаштували святкування.

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Ярослав Шахторін і Таїсія Хвостова одружилися

На святкування пара запросила друзів та найрідніших. До вінця Таїсію вів її батько. Актори влаштували церемонію просто неба. Все навколо було прикрашене пудрово-рожевими та блакитними квітами.

Таїсія одягнула білосніжну сукню з пишною спідницею, блискучим корсетом, довгою фатою та об'ємними рукавами. Наречений обрав темний костюм та білу сорочку.

З моїм любим у світле майбутнє у найкращій країні у світі. Найкращий день мого життя. Дякую, мій дорогий! Дякую кожному, хто розділив це свято з нами,

– поділилась Таїсія.

Що відомо про весілля пари

Ярослав Шахторін і Таїсія Хвостова одружилися ще 9 вересня 2022 – тоді у пари був скромний розпис без особливих святкувань. Пара планувала весілля ще за рік до цієї дати, але через повномасштабне вторгнення вирішила розділити день тільки з найближчими.

Згодом подружжя прийняло рішення таки відсвяткувати весілля. Та цією подією Таїсія та Ярослав також хотіли допомогти захисникам – долучитися з гостями до збору на шоломи й навушники для 11 бригади імені Михайла Грушевського НГУ, яка перебуває на Херсонському напрямку.