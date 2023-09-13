Таїсію Хвостову та Ярослава Шахторіна знають за серіалами "Жіночий лікар", "Виклик" та багатьох інших. Днями вони одружилися і влаштували святкування.

До слова Вдруге в одну ріку, – відомий український актор Олексій Суровцев одружився з колишньою дружиною

Ярослав Шахторін і Таїсія Хвостова одружилися

На святкування пара запросила друзів та найрідніших. До вінця Таїсію вів її батько. Актори влаштували церемонію просто неба. Все навколо було прикрашене пудрово-рожевими та блакитними квітами.

Таїсія одягнула білосніжну сукню з пишною спідницею, блискучим корсетом, довгою фатою та об'ємними рукавами. Наречений обрав темний костюм та білу сорочку.

З моїм любим у світле майбутнє у найкращій країні у світі. Найкращий день мого життя. Дякую, мій дорогий! Дякую кожному, хто розділив це свято з нами,

– поділилась Таїсія.

Що відомо про весілля пари

Ярослав Шахторін і Таїсія Хвостова одружилися ще 9 вересня 2022 – тоді у пари був скромний розпис без особливих святкувань. Пара планувала весілля ще за рік до цієї дати, але через повномасштабне вторгнення вирішила розділити день тільки з найближчими.

Згодом подружжя прийняло рішення таки відсвяткувати весілля. Та цією подією Таїсія та Ярослав також хотіли допомогти захисникам – долучитися з гостями до збору на шоломи й навушники для 11 бригади імені Михайла Грушевського НГУ, яка перебуває на Херсонському напрямку.