Дешевше, ніж в Європі, – TAYANNA розповіла, скільки грошей витрачає на життя на Балі

Українська співачка TAYANNA пересиджує війну разом з сином на Балі. Вона розповіла, у скільки їй обходиться житло та продукти.

Українська співачка TAYANNA зустріла повномасштабне вторгнення на Балі. Вона планувала повертатися додому 24 лютого, але на цей час політна зона над Україною вже була закрита.

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TAYANNA про вартість життя на Балі

Співачка розповіла, що хоч і була в Європі після 24 лютого, вирішила залишатися на Балі. За її словами, там життя дешевше.

Однією з причин, чому ми тут залишилися жити з сином, тому що тут набагато дешевше, ніж в Європі. У мене були ідеї переїхати, я навіть була у Польщі двічі, на концертах, і приїздила з сином, щоб подивитися, чи можна жити. Але тут набагато дешевше,

– зізналась зірка.

TAYANNA розповіла, що платить за віллу 2 тисячі доларів у місяць. Один похід до магазину (щоб закупити продукти) обходиться їй приблизно у 600 – 700 гривень.

Інтерв'ю з TAYANNA: дивіться відео (про життя на Балі – з 03:40)

"Зараз ми роз'їхалися з хлопцем, я живу з подружкою і сином. Ми знімаємо віллу навпіл з подружкою, вілла коштує 4 тисячі доларів. Ми платимо по 2 тисячі на місяць. Такі ціни зараз, бо дуже мало житла. Але можна знайти віллу за 2 – 3 тисячі доларів, можна переїхати в апартаменти, де є кімнатки з кухнею, вони коштують 300 – 500 доларів місяць. Тут маючи 1000 доларів в місяць – можна жити, хоч це буде не лакшері життя".

Продукти супердешеві. Наприклад, ми вчора були в магазині, купляли продукти – овочі, фрукти, хліб, масло, м'ясо на борщ – все це вийшло мені 600 чи 700 гривень,

– зізналась TAYANNA.