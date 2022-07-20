"Якщо ти помреш – то й я помру": TAYANNA згадала, як син не відпускав її до Києва

Українська співачка TAYANNA зустріла війну на Балі, але приїжджала до України на кілька днів. Тоді її дуже не хотів відпускати син.

Відома українська співачка TAYANNA пересиджує війну на Балі. Вона підтримує українців так, як може – пише патріотичні пісні й закликає допомагати.

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TAYANNA про артистів, що залишилися в Україні

Виконавиця поділилась, що артисти, які залишаються в Україні – здебільшого не мають сім'ї й дітей. Інші натомість виїхали за кордон, щоб убезпечитися.

Деякі артисти вони, звісно, серед народу. І більшість з них – це ті артисти, у яких немає дітей, у яких немає сімей. Яким немає за що боятися і яким немає чого втрачати, образно кажучи, зараз. Просто це ті люди, які тимчасово в такій ситуації і вони можуть собі це дозволити,

– розповіла TAYANNA.

Як TAYANNA приїздила до Києва

Співачка пригадала, як приїжджала до Києва на кілька днів. Вона хотіла бути там довше, але син її не відпустив.

Я побула в Києві два дні, я хотіла залишитись там на більше, хотіла побути, тим паче, що мій син якраз у Польщі був у бабусі, я його туди відвезла. Але коли я посадила сина на потяг з бабусею і побачила ці сльози, він плаче і просить: "Мамо, не їдь до Києва, благаю. Якщо ти помреш – я теж помру",

– зізналась TAYANNA.

"Як я можу пережити ці сльози і бити себе в груди, казати, що я Анна Кареніна і біжу зараз в Київ, буду під бомбами там сидіти і співати. Коли в мене є дитина і сім'я. Так, мені страшно під бомбами бути, я не герой".