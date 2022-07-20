Відома українська співачка TAYANNA пересиджує війну на Балі. Вона підтримує українців так, як може – пише патріотичні пісні й закликає допомагати.

Читайте також Таїсія Повалій вистелилася перед білорусами, а війну в Україні назвала "складними часами"

TAYANNA про артистів, що залишилися в Україні

Виконавиця поділилась, що артисти, які залишаються в Україні – здебільшого не мають сім'ї й дітей. Інші натомість виїхали за кордон, щоб убезпечитися.

Деякі артисти вони, звісно, серед народу. І більшість з них – це ті артисти, у яких немає дітей, у яких немає сімей. Яким немає за що боятися і яким немає чого втрачати, образно кажучи, зараз. Просто це ті люди, які тимчасово в такій ситуації і вони можуть собі це дозволити,

– розповіла TAYANNA.

Як TAYANNA приїздила до Києва

Співачка пригадала, як приїжджала до Києва на кілька днів. Вона хотіла бути там довше, але син її не відпустив.

Я побула в Києві два дні, я хотіла залишитись там на більше, хотіла побути, тим паче, що мій син якраз у Польщі був у бабусі, я його туди відвезла. Але коли я посадила сина на потяг з бабусею і побачила ці сльози, він плаче і просить: "Мамо, не їдь до Києва, благаю. Якщо ти помреш – я теж помру",

– зізналась TAYANNA.

"Як я можу пережити ці сльози і бити себе в груди, казати, що я Анна Кареніна і біжу зараз в Київ, буду під бомбами там сидіти і співати. Коли в мене є дитина і сім'я. Так, мені страшно під бомбами бути, я не герой".