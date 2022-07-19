Українська співачка TAYANNA прокоментувала позицію свого брата, який працював у росії та навіть був у лейблі BlackStar. Вона підкреслила, що тепер Міша розірвав зв'язки з країною-терористом.

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TAYANNA про брата

Виконавиця поділилась, що її брат сам все скаже, коли настане час. Тим паче він виступив проти війни та виїхав з росії напередодні повномасштабного вторгнення.

Я скажу так: якщо він буде готовий, то він все сам скаже. Це мій рідний брат. Я не читаю коментарі, для мене родина – це найсвятіше. Вважаю, що кожна людина відповідає за себе. Від першого дня війни він не в Москві. І не працює з Blackstar абсолютно. І змінив ім'я, воно у нього нове, – розповіла TAYANNA.

Зірка додала, що не варто дорікати Міші за російськомовні пісні, адже чимало артистів зі званнями мають у репертуарах такі треки.

"Пісні антивоєнні, якщо ви про це, що пісні російською, то повернемось до наших, 80% з яких співають всі російською мовою. Про що ми будемо зараз говорити? У нас народні артисти України співають російською мовою, яким президент дає звання "Народних та Заслужених артистів". Більшість з них співають російською мовою", – підкреслила TAYANNA.



TAYANNA з братом і мамою / Фото з інстаграму TAYANNA

Зауважимо, сама артистка досі має зобов'язання перед своїм продюсером Аланом Бадоєвим. Вона виплачує йому кошти, які були вкладені в зірку, але не повернулися.

Додамо, брат TAYANNA покинув російський лейбл Blackstar ще у травні. Він втратив навіть своє ім'я – тепер виступатиме під псевдонімом Міша М.