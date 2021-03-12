TAYANNA випустила ремікс на хіт "Плачу і сміюся"

12 березня 2021 , 12:56
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Джерело:

ютуб TAYANNA

Українська співачка TAYANNA вже давно не тішила прихильників новими композиціями, тому ремікс на пісню "Плачу і сміюся" композитора Сергія Підкаури "западе в серце" кожного слухача.

Артистка вирішила випустити ремікс на одну з пісень мініальбому "Жіноча сила" (2020) – лірично-інтимну "Плачу і сміюся". Автором реміксу став саундпродюсер FIMARO, переробивши її у танцювальний жанр EDM. Прем'єра синглу відбулась 12 березня.

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TAYANNA – ремікс "Плачу і сміюся": слухати онлайн

Реакція слухачів

Нове звучання пісні є доволі незвичним, втім, фанати залишились задоволеними "витівкою" співачки:

  • "Прекрасна пісня, крутий ремікс і найулюбленіша моя Tayanna. Що ще треба для щастя?"
  • "Моїм вухам приємно".
  • "Чудовий трек!"
  • "Супер круто".
  • "Таня молодець!"

Варто нагадати, що оригінальну пісню "Плачу і сміюся" написав та подарував співачці відомий композитор та автор пісень Сергій Підкаура.

Він зміг дуже тонко відчути мій настрій та розкрити тогочасний стан душі. Це великий дарунок долі: мати поряд таку людину, з якою можна розділити як радість, так і сльози,
– так коментувала вихід композиції сама TAYANNA.

TAYANNA – оригінальний трек "Плачу і сміюся": слухати онлайн

Що відомо про альбом "Жіноча сила"?

Він вийшов 26 червня на лейблі Secret Service Digital & Publishing і до нього увійшли 5 україномовних треків. Всі вони були присвячені "сильним жінкам, що самостійно визначають своє життя". Над альбомом TAYANNA працювала разом зі своїм саундпродюсером Віталієм Телезіним, надихаючись естетикою 1980-х.