TAYANNA випустила ремікс на хіт "Плачу і сміюся"

Джерело:ютуб TAYANNA
Українська співачка TAYANNA вже давно не тішила прихильників новими композиціями, тому ремікс на пісню "Плачу і сміюся" композитора Сергія Підкаури "западе в серце" кожного слухача.
Артистка вирішила випустити ремікс на одну з пісень мініальбому "Жіноча сила" (2020) – лірично-інтимну "Плачу і сміюся". Автором реміксу став саундпродюсер FIMARO, переробивши її у танцювальний жанр EDM. Прем'єра синглу відбулась 12 березня.
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TAYANNA – ремікс "Плачу і сміюся": слухати онлайн
Нове звучання пісні є доволі незвичним, втім, фанати залишились задоволеними "витівкою" співачки:
Варто нагадати, що оригінальну пісню "Плачу і сміюся" написав та подарував співачці відомий композитор та автор пісень Сергій Підкаура.
Він зміг дуже тонко відчути мій настрій та розкрити тогочасний стан душі. Це великий дарунок долі: мати поряд таку людину, з якою можна розділити як радість, так і сльози,
– так коментувала вихід композиції сама TAYANNA.
TAYANNA – оригінальний трек "Плачу і сміюся": слухати онлайн