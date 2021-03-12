Українська співачка TAYANNA вже давно не тішила прихильників новими композиціями, тому ремікс на пісню "Плачу і сміюся" композитора Сергія Підкаури "западе в серце" кожного слухача.

Артистка вирішила випустити ремікс на одну з пісень мініальбому "Жіноча сила" (2020) – лірично-інтимну "Плачу і сміюся". Автором реміксу став саундпродюсер FIMARO, переробивши її у танцювальний жанр EDM. Прем'єра синглу відбулась 12 березня.

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TAYANNA – ремікс "Плачу і сміюся": слухати онлайн

Реакція слухачів

Нове звучання пісні є доволі незвичним, втім, фанати залишились задоволеними "витівкою" співачки:

"Прекрасна пісня, крутий ремікс і найулюбленіша моя Tayanna. Що ще треба для щастя?"

"Моїм вухам приємно".

"Чудовий трек!"

"Супер круто".

"Таня молодець!"

Варто нагадати, що оригінальну пісню "Плачу і сміюся" написав та подарував співачці відомий композитор та автор пісень Сергій Підкаура.

Він зміг дуже тонко відчути мій настрій та розкрити тогочасний стан душі. Це великий дарунок долі: мати поряд таку людину, з якою можна розділити як радість, так і сльози,

– так коментувала вихід композиції сама TAYANNA.

TAYANNA – оригінальний трек "Плачу і сміюся": слухати онлайн