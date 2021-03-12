Украинская певица TAYANNA уже давно не радовала поклонников новыми композициями, потому ремикс на песню "Плачу і сміюся" композитора Сергея Пидкауры "покорит сердце" каждого слушателя.

Артистка решила выпустить ремикс на одну из песен мини-альбома "Жіноча сила" (2020) – лирико-интимную "Плачу і сміюся". Автором ремикса стал саундпродюсер FIMARO, переделав ее в танцевальный жанр EDM. Премьера сингла состоялась 12 марта.

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TAYANNA – ремикс "Плачу і сміюся" слушать онлайн

Реакция слушателей

Новое звучание песни довольно необычное, впрочем, фанаты остались довольны "выходкой" певицы:

"Прекрасная песня, крутой ремикс и любимая моя Tayanna. Что еще надо для счастья?"

"Моим ушам приятно".

"Замечательный трек!"

"Супер круто".

"Таня молодец!"

Стоит напомнить, что оригинальную песню "Плачу і сміюся" написал и подарил певице известный композитор и автор песен Сергей Пидкаура.

Он смог очень тонко почувствовать мое настроение и раскрыть тогдашнее состояние души. Это большой подарок судьбы: иметь рядом такого человека, с которым можно разделить как радость, так и слезы,

– так комментировала выход композиции сама TAYANNA.

TAYANNA – оригинальный трек "Плачу і сміюся" слушать онлайн