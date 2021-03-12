TAYANNA выпустила ремикс на хит "Плачу і сміюся"
Украинская певица TAYANNA уже давно не радовала поклонников новыми композициями, потому ремикс на песню "Плачу і сміюся" композитора Сергея Пидкауры "покорит сердце" каждого слушателя.
Источник:ютуб TAYANNA
Артистка решила выпустить ремикс на одну из песен мини-альбома "Жіноча сила" (2020) – лирико-интимную "Плачу і сміюся". Автором ремикса стал саундпродюсер FIMARO, переделав ее в танцевальный жанр EDM. Премьера сингла состоялась 12 марта.
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TAYANNA – ремикс "Плачу і сміюся" слушать онлайн
Реакция слушателей
Новое звучание песни довольно необычное, впрочем, фанаты остались довольны "выходкой" певицы:
- "Прекрасная песня, крутой ремикс и любимая моя Tayanna. Что еще надо для счастья?"
- "Моим ушам приятно".
- "Замечательный трек!"
- "Супер круто".
- "Таня молодец!"
Стоит напомнить, что оригинальную песню "Плачу і сміюся" написал и подарил певице известный композитор и автор песен Сергей Пидкаура.
Он смог очень тонко почувствовать мое настроение и раскрыть тогдашнее состояние души. Это большой подарок судьбы: иметь рядом такого человека, с которым можно разделить как радость, так и слезы,
– так комментировала выход композиции сама TAYANNA.
TAYANNA – оригинальный трек "Плачу і сміюся" слушать онлайн
Что известно об альбоме "Жіноча сила"?Он вышел 26 июня на лейбле Secret Service Digital & Publishing и в него вошли 5 украиноязычных треков. Все они были посвящены "сильным женщинам, которые самостоятельно определяют свою жизнь". Над альбомом TAYANNA работала вместе со своим саундпродюсером Виталием Телезиным, вдохновляясь эстетикой 1980-х.
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