Артистка вважає, що любов до навколишньої природи генетично закладена, присутня в кожного з нас. І це відчуття здатне лікувати найстрашніші психологічні травми, дарувати натхнення.

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TAYANNA записала саундтрек до фільму Бадоєва

У новій пісні співачка передала весь біль українського народу, в якого під час жахливої реальності війни загарбники намагаються відібрати щось святе. Трек "Гори" наповнений оптимістичними передчуттями та заспокійливими інтонаціями.

Під час війни TAYANNA перебуває на Балі. Там практикують різноманітні медитації, тому зірка звернулася до українців з порадою: "Якщо вам тривожно, важко, погано: сядьте, закрийте очі й відчуйте свіжість гір. Згадайте, як ви кохали, обіймали близьку вам людину – там, на галявинах наших Карпат, і слухали шум бистрих рік. Це у наших жилах, у наших серцях, і забути це — неможливо. Згадайте, як ваші діти бігали поруч з вами, а ви сміялись і раділи кожній дрібниці".

Нехай сьогодні обійми рідних та близьких людей порідшали, їх перервала війна… Але ми знаємо та віримо, що скоро все скінчиться нашою перемогою, і ми сядемо на вершині гори, у самому серці, і будемо щасливі просто жити і бути на цій землі!

– наголосила TAYANNA.

TAYANNA – "Гори": дивіться відео онлайн

Ця пісня мала бути саундтреком до фільму Алана Бадоєва, який режисер планував зняти, але не встиг до війни. У стрічці мали показати життя українських заробітчан. Де б ми не були, українство завжди у нас, всередині. Зйомки скасували через війну, але сенс пісні зараз, як ніколи, актуальний.