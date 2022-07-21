Артистка считает, что любовь к окружающей природе генетически заложена, присутствует у каждого из нас. И это чувство способно лечить самые страшные психологические травмы, дарить вдохновение.

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TAYANNA записала саундтрек к фильму Бадоева

В новой песне певица передала всю боль украинского народа, у которого во время ужасной реальности войны захватчики пытаются отобрать что-нибудь святое. Трек "Горы" наполнен оптимистическими предчувствиями и успокаивающими интонациями.

Во время войны TAYANNA находится на Бали. Там практикуют различные медитации, поэтому звезда обратилась к украинцам с советом: "Если вам тревожно, тяжело, плохо: сядьте, закройте глаза и почувствуйте свежесть гор. Вспомните, как вы любили, занимали близкого вам человека – там, на лужайках наших Карпат, и слушали шум быстрых рек. Это в наших жилах, в наших сердцах, и забыть это невозможно. Вспомните, как ваши дети бегали рядом с вами, а вы смеялись и радовались каждой мелочи".

Пусть сегодня объятия родных и близких людей поредели, их прервала война… Но мы знаем и верим, что скоро все кончится нашей победой, и мы сядем на вершине горы, в самом сердце, и будем счастливы просто жить и быть на этой земле!

– подчеркнула TAYANNA.

TAYANNA – "Горы": смотрите видео онлайн

Эта песня должна быть саундтреком к фильму Алана Бадоева, который режиссер планировал снять, но не успел до войны. В ленте должны были показать жизнь украинских работников. Где бы мы ни были, украинство всегда у нас внутри. Съемки отменили из-за войны войны, но смысл песни сейчас, как никогда, актуален.