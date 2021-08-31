TAYANNA розповіла, як раніше страждала від комплексів, і чим тепер пишається

Відома українська співачка TAYANNA зізналась, що раніше вона довго боролась з комплексами. Однак тепер вона прийняла та полюбила себе. Зірка наголосила, що має чим пишатися, адже є мамою, успішною співачкою та хорошою донькою.

Українська співачка TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) поділилась з шанувальниками особистим зізнанням. Зірка розповіла, що страждала від багатьох комплексів. Вони впливали на всі сфери життя, заважали та не давали розвиватися.

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Як TAYANNA страждала від комплексів

Виконавиця наголосила, що жінки часто закриваються в собі, думають, що про них скажуть інші. Через це вони сидять на жорстких дієтах та не можуть полюбити себе. TAYANNA зізналась, що так само страждала від схожих проблем.

Однак згодом зірка змогла побороти усі комплекси. У цьому їй допомогли духовні практики, читання книжок та різноманітні марафони. TAYANNA зрозуміла, що заслуговує найкращого, почала гордитися собою та насолоджуватися життям.

Це звучить просто, але мало хто реально може до цього дійти. Мені допомогли зробити це духовні практики,

– зазначила співачка.



TAYANNA про комплекси / Фото з інстаграм-сторіз

TAYANNA зізналась, чим пишається

Щоб підтримати прихильників, які також борються з комплексами, артистка вирішила поділитися відвертим дописом. Зірка написала, за що пишається собою. Вона додала, що кожен може пригадати свої здобутки.

Найперше TAYANNA розповіла, що пишається тим, що стала мамою прекрасного сина. Вона підтримує чудові стосунки з родиною, чим також гордиться.

Я кожен день насолоджуюся своїм життям. Я вибрала свій шлях і досягаю своїх цілей. Я сама купила собі квартиру і машину. Я побудувала своїм чудовим батькам будинок. Я постійно саморозвиваюсь, вчуся, рухаюся вперед,

– підкреслила співачка.

TAYANNA додала, що знайшла чоловіка своєї мрії та отримала престижні премії. Зірка підкреслила, що пишається тим, що є собою.



TAYANNA / Фото з інстаграму зірки

Текст публікації TAYANNA

Сьогодні буде трохи особистий, але дуже душевний для мене пост. Ми часто недооцінюємо себе і ставимо на останнє місце. Давайте зараз всі згадаємо, за що нам варто пишатися! Навіть, якщо це зовсім дрібниці... Що легко для одного – складно для іншого.

Я почну. Я пишаюся тим, що я мама. Я народила і виховую прекрасного сина. Я пишаюся тим, що у мене прекрасні й теплі відносини з моєю родиною. Я пишаюсь тим, що мені пощастило і я працюю з легендарним продюсером Аланом Бадоєвим. Я пишаюся тим, що не п'ю алкоголь та не палю. Я кожен день насолоджуюся своїм життям. Я вибрала свій шлях і досягаю своїх цілей. Я сама купила собі квартиру і машину. Я побудувала своїм чудовим батькам будинок. Я постійно саморозвиваюсь, вчуся, рухаюся вперед. Я зустріла чоловіка своєї мрії. Я отримала премію "співачка року" і "прорив року". Я написала пісню яка надихає мільйони жінок. Я пишаюсь тим, що в мене є ви. Я пишаюся тим, що я – це я!