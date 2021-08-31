Украинская певица TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) поделилась с поклонниками личным признанием. Звезда рассказала, что страдала от многих комплексов. Они влияли на все сферы жизни, мешали и не давали развиваться.

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Как TAYANNA страдала от комплексов

Исполнительница отметила, что женщины часто закрываются в себе, думают, что о них скажут другие. Поэтому они сидят на жестких диетах и ​​не могут полюбить себя. TAYANNA призналась, что так же страдала от подобных проблем.

Однако впоследствии звезда смогла побороть все комплексы. В этом ей помогли духовные практики, чтение книг и различные марафоны. TAYANNA поняла, что заслуживает лучшего, начала гордиться собой и наслаждаться жизнью.

Это звучит просто, но мало кто реально может до этого дойти. Мне помогли сделать это духовные практики,

– отметила певица.



TAYANNA о комплексах / Фото с инстаграм-сториз

TAYANNA призналась, чем гордится

Чтобы поддержать поклонников, которые также борются с комплексами, артистка решила поделиться откровенным постом. Звезда написала, что гордится собой. Она добавила, что каждый может вспомнить свои достижения.

Прежде TAYANNA рассказала, что гордится тем, что стала мамой прекрасного сына. Она поддерживает прекрасные отношения с семьей, чем также гордится.

Я каждый день наслаждаюсь своей жизнью. Я выбрала свой путь и достигаю своих целей. Я сама купила себе квартиру и машину. Я построила своим замечательным родителям дом. Я постоянно саморазвиваюсь, учусь, двигаюсь вперед,

– подчеркнула певица.

TAYANNA добавила, что нашла мужчину своей мечты и получила престижные премии. Звезда подчеркнула, что гордится тем, что является собой.



TAYANNA / Фото с инстаграма звезды

Текст публикации TAYANNA

Сегодня будет немного личный, но очень душевный для меня пост. Мы часто недооцениваем себя и ставим на последнее место. Давайте сейчас все вспомним, за что нам стоит гордиться! Даже если это совсем мелочи... Легко для одного – сложно для другого.

Я начну. Я горжусь тем, что я мама. Я родила и воспитываю прекрасного сына. Я горжусь тем, что у меня прекрасные и теплые отношения с моей семьей. Я горжусь тем, что мне повезло и я работаю с легендарным продюсером Аланом Бадоевым. Я горжусь тем, что не пью алкоголь и не курю. Я каждый день наслаждаюсь своей жизнью. Я выбрала свой путь и достигаю своих целей. Я сама купила себе квартиру и машину. Я построила своим замечательным родителям дом. Я постоянно саморазвиваюсь, учусь, двигаюсь вперед. Я встретила мужчину своей мечты. Я получила премию "певица года" и "прорыв года". Я написала песню, которая вдохновляет миллионы женщин. Я горжусь тем, что у меня есть вы. Я горжусь тем, что я – это я!