TAYANNA полетіла в Каппадокію: романтичне відео

Українська співачка TAYANNA полетіла в Туреччину. Для осіннього відпочинку вона обрала Каппадокію, яка є популярним місцем серед туристів. В інстаграмі зірка показала, як смакує чаєм на тлі красивого краєвиду.

Поки в Україні суворі карантинні обмеження, знаменитості все частіше відправляються за кордон. Як і влітку, популярною є Туреччина.

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TAYANNA в Каппадокії

TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) вирішила провести осінні канікули в Каппадокії. Зараз там вже прохолодно, проте краса неймовірної природи цієї місцевості вражає в будь-яку пору року.

В особистому блозі в інстаграмі артистка опублікувала відео, яке зняла в надзвичайно мальовничій локації. Ролик передає унікальний колорит килимів Каппадокії, тамтешню природу та культуру. Тетяна поласувала турецьким чаєм, насолоджуючись красою міста.

Для зйомки Решетняк обрала широкі бежеві штани й футболку в тон. Поєднала їх з білими кросівками. Волосся красуня вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким лише підкреслила натуральну вроду.

"Моя Каппадокія", – зворушливо підписала ролик зірка.

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