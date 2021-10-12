Известная украинская певица TAYANNA опубликовала в инстаграм-сториз архивное фото. Звезда часто делится фотографиями на личной странице.
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Архивное фото TAYANNA
На этот раз исполнительница показала, как выглядела 7 лет назад. Фото сделано на одном из выступлений TAYANNA. Там она позирует в черной мини-юбке и топе с вырезами на плечах и декольте.
Свой образ певица дополнила красным многослойным ожерельем. Интересно, что в 2014 году TAYANNA была брюнеткой, тогда как сейчас имеет светлый цвет волос. Она собрала пряди сзади и уложила челку набок.
TAYANNA / Фото из инстаграм-сториз звезды
Что известно о TAYANNA в 2014 году
- 7 лет назад артистка приняла участие в четвертом сезоне шоу "Голос страны". Она выступила с песней "Одинокая". Однако никто из звездных тренеров к девушке не повернулся.
- TAYANNA все равно продолжала заниматься своей карьерой, и в том же году выпустила клип на песню "Знаю и верю".
- В следующем году певица решила снова попробовать свои силы в "Голосе страны". На этот раз она выбрала песню "Край, мій рідний край". Исполнение TAYANNA заворожило судей – все они повернулись к девушке.
- Среди всех звездных тренеров участница выбрала Потапа. В его команде TAYANNA прошла в суперфинал, однако заняла второе место и уступила победу Антону Копытину.