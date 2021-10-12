Известная украинская певица TAYANNA опубликовала в инстаграм-сториз архивное фото. Звезда часто делится фотографиями на личной странице.

Смотрите также Катя Осадчая покорила образом в наряде от украинского бренда: стильные фото

Архивное фото TAYANNA

На этот раз исполнительница показала, как выглядела 7 лет назад. Фото сделано на одном из выступлений TAYANNA. Там она позирует в черной мини-юбке и топе с вырезами на плечах и декольте.

Свой образ певица дополнила красным многослойным ожерельем. Интересно, что в 2014 году TAYANNA была брюнеткой, тогда как сейчас имеет светлый цвет волос. Она собрала пряди сзади и уложила челку набок.



TAYANNA / Фото из инстаграм-сториз звезды

Что известно о TAYANNA в 2014 году