Помітно підріс: TAYANNA показала, як виглядає її 10-річний син

Українська співачка TAYANNA показала світлини з сином. Шанувальники помітили, як швидко виріс 10-річний Даніель.

Українська виконавиця TAYANNA (Тетяна Решетняк) не так часто показує свого сина Даніеля, якому виповнилося 10 років. Днями вона поділилась новими кадрами з хлопцем.

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TAYANNA показала сина

Зараз співачка разом з сином перебуває в Україні. Вона опублікувала милі кадри, на яких позує з 10-річним Даніелем. Зіркова матуся із сином прогулювалась весняними Чернівцями.

Люблю тебе, мій сину,

– коротко підписала TAYANNA світлини.



TAYANNA з сином / Фото з інстаграму TAYANNA



TAYANNA з сином / Фото з інстаграму TAYANNA

У коментарях шанувальники діляться враженнями від світлин. Вони роблять компліменти Даніелю – він помітно підріс.

"Який дорослий";

"Щастя хлопчику і мамі";

"Такий вже дорослий";

"Круті";

"Ви – чудові. Вітання цьому неймовірному хлопчику".

Нагадаємо, співачка TAYANNA з сином та бойфрендом (сьогодні – колишнім) виїхала на Балі ще до повномасштабного вторгнення. Олександр швидко знайшов спільну мову з хлопцем. Але вже під час війни вона розійшлась з коханим та почала життя за кордоном з нуля, що давалося їй непросто.

Раніше артистка згадувала, що приїздила з Балі до Києва на кілька днів. Тоді її син дуже емоційно реагував на поїздки зіркової матері до України. "Коли я посадила сина на потяг з бабусею і побачила ці сльози, він плаче і просить: "Мамо, не їдь до Києва, благаю. Якщо ти помреш – я теж помру".