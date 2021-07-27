TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) є однією з найвідоміших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона активно розвиває свою музичну кар'єру. Проте Тетяна є не лише артисткою, а й матусею.

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Артистка була заміжня протягом 3 років. У цьому шлюбі народився син Даніель. Жінка присвячувала увесь час малюку і лише через декілька років після його народження наважилася розпочати шлях до здійснення мрії стати співачкою.

Фото сина TAYANNA

На особистій сторінці в інстаграмі Решетняк оприлюднила рідкісне фото, де показала сина. Даніель позував на тлі берези та озера. Хлопець був одягнений у сіру футболку, шорти та фіолетову кепку. Видно, що Даніель дуже схожий на зіркову матусю.

"Боже, як вони швидко ростуть", – написала TAYANNA під фото.



Син TAYANNA / Фото з інстаграму TAYANNA

Зазначимо, артистка майже не розповідає про особисте життя, проте інколи ділиться ексклюзивними подробицями. Раніше TAYANNA ділилася, що батько Даніеля Єгор Глєбов пішов від неї до Ані Лорак. Виконавиця не забороняє екскоханому спілкуватися з сином. Одного разу Єгор пропонував нащадку полетіти з ним у Москву, хотів познайомити з новою обраницею та її донькою Софією. Проте Даніель не захотів і залишився з мамою в Києві.