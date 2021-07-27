TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) является одной из самых известных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она активно развивает свою музыкальную карьеру. Однако Татьяна является не только артисткой, но и мамой.

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Артистка была замужем в течение 3 лет. В этом браке родился сын Даниэль. Женщина посвящала все время малышу и только через несколько лет после его рождения решилась начать путь к осуществлению мечты стать певицей.

Фото сына TAYANNA

На личной странице в инстаграме Решетняк обнародовала редкое фото, где показала сына. Даниэль позировал на фоне березы и озера. Парень был одет в серую футболку, шорты и фиолетовую кепку. Видно, что Даниэль очень похож на звездную мамочку.

"Боже, как они быстро растут", – написала TAYANNA под фото.



Сын TAYANNA / Фото с инстаграма TAYANNA

Отметим, артистка почти не рассказывает о личной жизни, однако иногда делится эксклюзивными подробностями. Ранее TAYANNA делилась, что отец Даниэля Егор Глебов ушел от нее к Ани Лорак. Исполнительница не запрещает экс-возлюбленному общаться с сыном. Однажды Егор предлагал потомку улететь с ним в Москву, хотел познакомить с новой избранницей и ее дочерью Софией. Однако Даниэль не захотел и остался с мамой в Киеве.