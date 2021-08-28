TAYANNA показала перше фото з бойфрендом, якого приховувала місяцями

На початку літа TAYANNA зізналась, що більше не самотня. З бойфрендом Олександром вона познайомилася в інстаграмі. Закохані разом щонайменше пів року, а співачка лише зараз показала перше фото з таємничим обранцем.

Лише через три місяці після оголошення про роман TAYANNA наважилась заговорити про особисте щастя в інстаграм-профілі. Дорогою в аеропорт артистка сфотографувалась з бойфрендом і вперше опублікувала спільний кадр.

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Зірка поділилась, що енергетичні практики та медитації, які вона називає свідомим підходом до саморозвитку, допомогли їй розібратися в собі та знайти справжнє кохання.

Результат моїх практик. Якщо без жартів – це результат моєї роботи над собою,

– підписала TAYANNA.

Обличчя бойфренда співачка так і не засвітила, однак з їхнього першого спільного фото видно, що в Олександра довге світло-русяве волосся й борода. Крім того, він кремезний і високий – на голову вищий від зіркової коханої.

TAYANNA з бойфрендом / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Що відомо про нового бойфренда TAYANNA

Про Олександра відомо лише зі слів TAYANNA:

пара познайомилася через інстаграм і закохалась одне в одного з першої зустрічі;

співачка не розсекречує, як довго вони разом, однак у березні закохані на місяць полетіли на Балі. Це була їхня перша романтична подорож;

зірка давно познайомила Олександра з сином Даніелем, якого народила в першому шлюбі. Хлопчик нібито любить і поважає бойфренда мами.

Яким було особисте життя TAYANNA

Знаменитість була розчарована в чоловіках. Її перші серйозні стосунки були з одруженим продюсером Дмитром Клімашенком, який тримав її в гурті "Гарячий шоколад".

Вдруге артистка серйозно закохалася у продюсера Єгора Глєбова, від якого народила сина. Вони жили в цивільному шлюбі, який був для TAYANNA далеко не казкою. Коханий підіймав на неї руку, а тоді зрадив – пішов до Ані Лорак.