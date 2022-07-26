TAYANNA пригадала, як разом з мамою у Польщі потрапили у поліційний відділок

Співачка TAYANNA розповіла історію з дитинства про те, як їздила з мамою в Польщу, возила різний товар, щоб заробити на навчання.

Спів допомагає артистці переживати різні життєві моменти. У 10 – 11 класі TAYANNA мріяла про навчання в університеті, але тоді на це були потрібні гроші, яких у сім'ї не було.

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Щоб заробити на навчання, TAYANNA разом з мамою вирушила на заробітки до Польщі. Там вони разом продавали різний товар і навіть уявити не могли, що згодом їх затримають поліціянти та повезуть у відділок.

Спочатку був допит, TAYANNA та її маму розпитували, що вони роблять у Польщі. Тоді поліціянт запитав: "Ви така молода, навіщо возите товар у Польщу, для чого це вам?". Майбутня артистка розповіла, що хоче заробити на навчання. Вона хотіла вступати до Кракова, навчатися там джазовому співу. Щоб переконати в цьому правоохоронців, TAYANNA навіть виконала єдину польську пісню, яку тоді знала.

Поляки завжди співпереживали українцям. Вони показують це зараз і показували тоді. Поліціянти розчулилися, віддали жінкам товар і посадили на потяг додому. Ще у юному віці спів допоміг артистці.

Зцілюю свою душу співами я й сьогодні. Включайте особливу для мене пісню "Гори", яка стала вже мантрою для кожного, хто був вимушений виїхати за кордон! Закрийте очі, послухайте, хоч на мить перенесіться у тиху, мирну Україну, де ви на пагорбі насолоджуєтесь неймовірними краєвидами Карпат. Вірю, що вже скоро наші з вами думки та мрії стануть реальністю,

– написала TAYANNA.



TAYANNA з сім'єю / Фото з інстаграму співачки



TAYANNA з сім'єю / Фото з інстаграму співачки

TAYANNA – "Гори": дивіться відео онлайн